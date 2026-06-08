Full Moon mění formu. Po šestnácti letech vychází každý den

Nezávislý kulturní magazín spouští nový web s placeným předplatným, digitálním archivem a denním obsahem. Transformaci provází crowdfundingová kampaň na Donio.cz a kampaňové video s českými hudebními umělci.
Magazín Full Moon, který od roku 2010 mapuje českou hudební, filmovou a kulturní scénu, spouští 1. června 2026 nové webové stránky. S nimi přichází zásadní změna: obsah, dosud vycházející jednou měsíčně v tištěné podobě, bude od teď dostupný každý den online. Součástí nového webu je placené předplatitelské prostředí a kompletní digitální archiv téměř 190 vydání. Tisk nekončí úplně — dvakrát ročně vyjde sezónní číslo, první z nich na konci září ve dvojnásobném rozsahu.
Transformaci magazínu provází crowdfundingová kampaň na platformě Donio.cz, spuštěná 24. května 2026. Kampaň nabízí zvýhodněné předplatné ve čtyřech úrovních: od základního digitálního přístupu za 79 Kč měsíčně až po roční patron balíček za 2 499 Kč zahrnující vstupy na akce Full Moonu a jméno v tiráži. Otevřená je do 30. června 2026.
„Představení nové verze webových stránek bereme jako nový start. Nejde o to se rozloučit s tištěnou podobou, která bude v rámci sezónních vydání pokračovat, ale ukázat značku dalším čtenářům a čtenářkám a nabídnout jiné možnosti, jak se k obsahu Full Moonu dostat. Od září přibudou podcasty a unikátní playlisty přístupné pouze v předplatitelském prostoru,“ říká šéfredaktor Michal Pařízek.
Součástí kampaně je video, které zasazuje proměnu Full Moonu do širšího kontextu: stejně jako vinyl vystřídala kazeta, kazetu CD a CD streaming, mění i Full Moon svou fyzickou podobu – aniž by ztratil obsah nebo komunitu. Video pracuje s motivem ducha analogové éry: ambasadoři a ambasadorky jsou zachyceni při každodenním digitálním životě, poslouchají hudbu přes sluchátka, čtou na tabletu, a za nimi se tiše pohybuje přízrak minulosti – vinyl, tištěný magazín. Ve videu vystupují Marie April, Nikol Bóková, Viktor Kal, Berlin Manson, Dušan Vlk, Jan P. Muchow nebo post-hudba.
Full Moon za šestnáct let uspořádal více než 150 koncertů a eventů, vydal přes 70 hudebních nosičů pod hlavičkou Full Moon Forum a od roku 2013 dramaturgicky zaštiťuje Full Moon Stage na festivalu Colours of Ostrava. V roce 2020 spoluzaložil festival Moon Noize.
Kampaň připravila nově vznikající nezávislá kreativní platforma PHASE pod vedením Joanny Santarius, která se na projektu podílela jako creative director a project lead.
Vizitka kampaně:
- Project lead & Creative direction: Joanna Santarius
- Director: Michael Nováček
- Production & Visual direction: Tereza Ravera
- Sound design & Music: Martin Kožucharov
- Rainer Kamera: Matěj Smolík
- Grading: Jakub Salavec
- Projekce: Jáchym Kartous
- Zvuk: Kryštof Šroubek