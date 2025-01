Netflix mění strategii, své filmy začne posílat do kin

Netflix za poslední čtvrtletí zaznamenal výrazný nárůst předplatitelů, v Severní Americe tak oznámil zvyšování cen předplatných, které jistě brzy přijde i k nám do Evropy. Mezitím ale streamovací gigant taky ustoupil požadavkům filmařů a filmařek, kteří žádají, aby jejich snímky začaly chodit nejprve do kin.

Není to tak dávno, co jsme psali o novince Margot Robbie, která nakonec neskončí na Netflixu, ačkoliv společnost nabízela tvůrcům zdaleka nejvíc peněz, protože jim zároveň odmítla poskytnout exkluzivní premiéru v kinech, o níž producenti žádali. Uběhl nějaký čas a situace se najednou otáčí.

Po několika měsících jednáno totiž Netflix ustoupil ze své strategie házet vše exkluzivně na stream a dohodl se s režisérkou miliardové Barbie Gretou Gerwig, že její nadcházející filmová adaptace velkolepé fantasy Letopisy Narnie půjde o Vánocích roku 2026 do IMAXu.

Uvedení se má týkat devadesáti zemí světa, zhruba tisícovky kin a podle současného kalendáře tak nová Narnie půjde do přímého souboje s dalšími Hunger Games, což by klidně v pokladnách kin mohla vyhrát. Na vánoční slot ale chystají zatím neuvedené tituly i studia Warner Bros. a především Disney, a to už by mohla být vážnější konkurence.

Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka (2010) | zdroj: The Walt Disney Studios

Důležité je, že po nedávné vlně kritiky, a to i od tvůrců, kteří pro Netflix v současnosti tvoří nové věci, jako například Daniela Craiga a Riana Johnsona (Na nože 3), je dost dobře možné, že se tohle rozhodnutí bude časem týkat i dalších filmů. Kino exkluzivita totiž začíná být pro mnohé tvůrce opět velmi důležitá, jelikož snímky v kinech mají obecně větší kulturní relevanci než ty, co chodí běžně na streamy.

Přitom konkurence Netflixu již nějakou dobu zvládá svůj distribuční plán přizpůsobovat potřebám jednotlivých děl. Nejlepším příkladem je Apple TV+, kde některé filmy jdou pouze na stream, ale jiné si mohou často užít exkluzivní 14denní premiéru v kinech, než teprve zamíří na domácí obrazovky. A díky všelijakým dohodám a smlouvám se premiér v kinech mohla dočkat i řada snímků od Amazonu.

Vedle výše zmíněné Narnie a celkem logicky třetího dílu detektivky Na nože, by se pak změna mohla týkat údajně i chystaného Frankensteina od režiséra Guillermo del Tora. Web Deadline uvádí, že tvůrce má o premiéru v kinech velký zájem a tlačí na Netflix, aby mu to bylo umožněno.

Je zřejmé, že streamovací gigant nebude ochotný posílat všechny své budoucí filmy do kin, u některých by to samozřejmě nedávalo ekonomicky žádný smysl, zároveň si ale už i manažeři z Netflixu uvědomili, že si mnohdy nechávají protéct peníze mezi prsty, když vizuálně oslnivá díla pouští bez větších fanfár rovnou na stream.