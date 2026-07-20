WMC Grey pro PRE zviditelňuje ty, kteří běžně zůstávají neviditelní

Agentura WMC Grey představuje novou HR kampaň pro PRE. Pod názvem Neviditelní hrdinové ukazuje zaměstnance, díky kterým město každý den funguje, přestože oni sami často zůstávají v pozadí. Největší hrdinové nejsou vidět. Ale jejich práce ano.
PRE spouští novou kampaň na podporu značky zaměstnavatele, kterou pro ni vytvořila agentura WMC Grey. Kampaň Neviditelní hrdinové představuje každodenní práci zaměstnanců PRE, jejíž dopad je vidět po celém městě, přestože oni sami často zůstávají v pozadí. S výsledky jejich práce se ale setkáváme každý den.
Kampaň propojuje imageovou a náborovou komunikaci a objeví se v outdooru, printu, online prostředí, na LinkedInu i v rádiu.
Světla se rozsvítí. Výtah se rozjede. Tramvaj přijede. Dveře se otevřou. Město pokračuje dál, aniž bychom nad tím museli přemýšlet. Právě tato každodenní samozřejmost se stala inspirací pro tvůrčí ideu. Za plynulým fungováním města totiž stojí konkrétní lidé: technici v terénu, pracovníci dispečinku, IT specialisté, projektanti, lidé ze zákaznických služeb i obchodu. A jejich práce bývá nejméně viditelná právě ve chvíli, kdy ji odvádějí nejlépe.
„Za spolehlivým fungováním nejen našeho hlavního města stojí každý den práce mnoha lidí napříč celou Skupinou PRE. Konkrétních lidí, jejich odbornosti, zkušeností a odpovědnosti. Novou kampaní chceme práci našich kolegů ocenit, vyjádřit jim respekt a zároveň oslovit další uchazeče, kteří hledají stabilní zaměstnání se skutečným významem a viditelným dopadem,“ říká Viktor Procházka, vedoucí strategického marketingu ve společnosti PRE.
Tvůrčí myšlenka se přímo propisuje do vizuálního zpracování kampaně. Zaměstnanci PRE jsou zachyceni ve svém přirozeném pracovním prostředí, z obrazu ale částečně mizejí. Zůstávají pracovní oděvy, nástroje, technická zařízení nebo předměty, se kterými běžně pracují. WMC Grey tak převádí význam práce zaměstnanců PRE do jednoduché grafické zkratky: samotní lidé často zůstávají v pozadí, jejich přítomnost je ale ve fungujícím městě patrná na každém kroku.
„Elektřina je samozřejmostí. Světla svítí, pračky perou, město funguje. Stejně jako fungovalo včera, bude fungovat i zítra. Není v tom žádné kouzlo. Jsou za tím hodiny tvrdé práce a nasazení, které většina z nás nevidí. Za každou rozsvícenou domácností a kanceláří hledejte stovky pracovníků Pražské energetiky. A právě tuhle ideu jsme propsali do vizuálů kampaně,“ popisuje Radek Pleha, creative leader WMC Grey.
Kampaň je koncipována jako dlouhodobější platforma pro celou Skupinu PRE. Zastřešuje technické profese v terénu, odborné role v zázemí i pozice, které propojují odbornost PRE se zákazníky a partnery. Vedle imageové části vznikly také náborové vizuály pro konkrétní otevřené pozice. Přizpůsobují se náplni práce, požadované úrovni zkušeností i relevantním benefitům, všechny ale spojuje společná výzva: Přidejte se k těm, kdo drží město v chodu.
Vedle smysluplnosti práce kampaň připomíná také stabilní zázemí společnosti s již téměř 130letou historií, prostor pro odborný růst a respekt ke zkušenostem. Kampaň Neviditelní hrdinové odstartovala v červnu 2026.