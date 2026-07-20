Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

WMC Grey pro PRE zviditelňuje ty, kteří běžně zůstávají neviditelní

Agentura WMC Grey představuje novou HR kampaň pro PRE. Pod názvem Neviditelní hrdinové ukazuje zaměstnance, díky kterým město každý den funguje, přestože oni sami často zůstávají v pozadí. Největší hrdinové nejsou vidět. Ale jejich práce ano.

PRE spouští novou kampaň na podporu značky zaměstnavatele, kterou pro ni vytvořila agentura WMC Grey. Kampaň Neviditelní hrdinové představuje každodenní práci zaměstnanců PRE, jejíž dopad je vidět po celém městě, přestože oni sami často zůstávají v pozadí. S výsledky jejich práce se ale setkáváme každý den.

Kampaň propojuje imageovou a náborovou komunikaci a objeví se v outdooru, printu, online prostředí, na LinkedInu i v rádiu.

Světla se rozsvítí. Výtah se rozjede. Tramvaj přijede. Dveře se otevřou. Město pokračuje dál, aniž bychom nad tím museli přemýšlet. Právě tato každodenní samozřejmost se stala inspirací pro tvůrčí ideu. Za plynulým fungováním města totiž stojí konkrétní lidé: technici v terénu, pracovníci dispečinku, IT specialisté, projektanti, lidé ze zákaznických služeb i obchodu. A jejich práce bývá nejméně viditelná právě ve chvíli, kdy ji odvádějí nejlépe.

„Za spolehlivým fungováním nejen našeho hlavního města stojí každý den práce mnoha lidí napříč celou Skupinou PRE. Konkrétních lidí, jejich odbornosti, zkušeností a odpovědnosti. Novou kampaní chceme práci našich kolegů ocenit, vyjádřit jim respekt a zároveň oslovit další uchazeče, kteří hledají stabilní zaměstnání se skutečným významem a viditelným dopadem,“ říká Viktor Procházka, vedoucí strategického marketingu ve společnosti PRE.

Tvůrčí myšlenka se přímo propisuje do vizuálního zpracování kampaně. Zaměstnanci PRE jsou zachyceni ve svém přirozeném pracovním prostředí, z obrazu ale částečně mizejí. Zůstávají pracovní oděvy, nástroje, technická zařízení nebo předměty, se kterými běžně pracují. WMC Grey tak převádí význam práce zaměstnanců PRE do jednoduché grafické zkratky: samotní lidé často zůstávají v pozadí, jejich přítomnost je ale ve fungujícím městě patrná na každém kroku.

„Elektřina je samozřejmostí. Světla svítí, pračky perou, město funguje. Stejně jako fungovalo včera, bude fungovat i zítra. Není v tom žádné kouzlo. Jsou za tím hodiny tvrdé práce a nasazení, které většina z nás nevidí. Za každou rozsvícenou domácností a kanceláří hledejte stovky pracovníků Pražské energetiky. A právě tuhle ideu jsme propsali do vizuálů kampaně,“ popisuje Radek Pleha, creative leader WMC Grey.

Kampaň je koncipována jako dlouhodobější platforma pro celou Skupinu PRE. Zastřešuje technické profese v terénu, odborné role v zázemí i pozice, které propojují odbornost PRE se zákazníky a partnery. Vedle imageové části vznikly také náborové vizuály pro konkrétní otevřené pozice. Přizpůsobují se náplni práce, požadované úrovni zkušeností i relevantním benefitům, všechny ale spojuje společná výzva: Přidejte se k těm, kdo drží město v chodu.

Vedle smysluplnosti práce kampaň připomíná také stabilní zázemí společnosti s již téměř 130letou historií, prostor pro odborný růst a respekt ke zkušenostem. Kampaň Neviditelní hrdinové odstartovala v červnu 2026.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

MAM Exkluzivně v časopise

PR Guru Mark Borkowksi
Komunita a lidé
Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout
Michal Pastier
Komunita a lidé
Čím širší rozhled, tím lepší marketér
Adéla Vašíčková - Publicis Groupe
Komunita a lidé
Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
Dm vedení
Komunita a lidé
Společnost dm oznamuje personální změny s účinností od 1. července 2026
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ