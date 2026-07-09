Toblerone představuje The Ultimate Gift: křišťálové Toblerone od společnosti Swarovski

Čokoláda Toblerone spojila síly s výrobcem křišťálu Swarovski. Výsledkem jejich spolupráce je projekt The Ultimate Gift, který propojuje design s dobročinným přesahem.
Ústředním prvkem projektu je Toblerone Crystal Bar, křišťálová replika ikonické čokoládové tyčinky vytvořená společností Swarovski. Odkazuje na Toblerone jako na produkt, který je dlouhodobě spojený s letištními nákupy a cestováním. Každý exemplář je individuálně číslovaný, opatřený certifikátem pravosti a bude dostupný výhradně prostřednictvím letištních aukcí.
Od 1. do 31. července 2026 budou mít cestující na vybraných světových letištích – v Aténách, Dillí, Dauhá, Dubaji, Frankfurtu, Madridu, New Yorku (JFK), Singapuru a Curychu – možnost vydražit si křišťálovou tyčinku v aukci.
Každá aukce je spojena s místní charitativní organizací, kterou vybralo příslušné letiště. Zapojit se do ní může kdokoli z celého světa prostřednictvím online platformy, bez ohledu na to, zda daným letištěm cestuje. Přihazovat lze po celou dobu konání aukce, přičemž celý výtěžek poputuje na podporu vybrané neziskové organizace.
Značka Toblerone vznikla ve Švýcarsku v roce 1908. Její charakteristický trojúhelníkový tvar z ní udělal jednu z nejrozpoznatelnějších čokolád na světě. Podle společnosti je pro řadu cestovatelů symbolem tradičního dárku z cest a malého kousku Švýcarska.
„Toblerone bylo vždy víc než jen čokoláda. Je to rituál, symbol cestování a jeden z nejuznávanějších dárků na světě. Vytvoření tyčinky Toblerone Crystal Bar společně se společností Swarovski je přirozeným vyjádřením toho, kým jsme – značkou, která bere vážně kvalitu, nikoli sama sebe. Projekt The Ultimate Gift podpoří skvělé projekty, které pomáhají měnit svět k lepšímu,“ říká Iain Livingston, prezident divize Toblerone & World Travel Retail.
Kampaň nekončí pouze aukcí. Toblerone zároveň uvádí limitovanou edici dárkové krabičky Ultimate Gift Box zdobené křišťály Swarovski. Ta bude po dobu kampaně dostupná exkluzivně v obchodech World Travel Retail na letištích po celém světě.