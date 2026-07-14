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Strakatý a Geislerová. L’Oréal Paris sází na lokální tváře a příběhy

Kreativní agentury B&T a McCann Prague s produkcí Follow Bubble se podepisují pod dvě nové kampaně pro značku L’Oréal Paris – jednu pro dámskou řadu Revitalift Laser, druhou pro pánskou řadu Men Expert. Objeví se v Česku, na Slovensku i v Maďarsku, a to v televizi, na digitálních platformách, v printu i ve veřejném prostoru.

Na rozdíl od globálních adaptací vznikaly tyto kampaně přímo pro trhy v Česku, na Slovensku a v Maďarsku, s vlastní produkcí a lokálními ambasadory. Cílem je značku více přiblížit místním spotřebitelkám i spotřebitelům a pracovat s osobnostmi, které jsou jim přirozeně bližší. „Práce s ambasadorkami a ambasadory z jednotlivých trhů se nám v minulých kampaních velmi osvědčila a potvrdila, že tento přístup funguje napříč celým regionem,“ říká Tomáš Demeter, Senior Product Manager L’Oréal Paris.

První z kampaní uvádí nové sérum pro omlazení pleti z řady Revitalift Laser pro ženy 40+. Nestojí na příslibu věčného mládí, ale na myšlence, že stárnout se dá s elegancí a nadhledem. Tvářemi kampaně jsou herečky Anna Geislerová (ČR & SK) a Ramóna Lékai-Kiss (HU), známé z filmového plátna i televizních obrazovek.

 „Kampaň Revitalift Laser pro nás není jen o produktech, ale i o postoji – o tom, že stárnout se dá s elegancí, nadhledem a sebevědomím. Obě herečky pro nás tohle ztělesňují přirozeně a bez patosu,“ přibližuje myšlenku kampaně Creative Lead B&T Agency, Helena Vavrdová. Natáčení spotů probíhalo pod vedením produkce Follow Bubble a režisérky Silvie Kolesárové, o nafocení klíčových vizuálů se postaral fotograf Benedikt Renč. 

Men Expert: nejen výkon, ale i pocit po něm

Druhá kampaň cílí na muže, kteří hledají rychlé a efektivní řešení pro známky únavy. Řada Men Expert Hydra Energetic proto propojuje péči o pokožku s aktivním životním stylem. „Důležitý pro nás byl samotný pocit euforie po výkonu, který chce zažívat každý – bez ohledu na to, jestli běhá maratony, chodí cvičit po práci nebo se jen snaží žít aktivně. Proto jsme vedle sportovců pracovali i s osobnostmi, pro které je pohyb běžnou součástí života,“ vysvětluje Nina Sintajová, Junior Product Manager L’Oréal Paris.

Hlavními tvářemi kampaně se tak stali český podcaster Čestmír Strakatý, slovenský komik a influencer Bekim Aziri a maďarský olympijský vítěz v šermu Gergely Siklósi. „Je vidět, že mužská cílová skupina už není pro beauty značky takovým tabu. A pro nás to po všech kampaních zaměřených primárně na ženy je i příjemná změna,“ říká Adriana Sadílková, account directorka McCannu. Produkci kampaně Men Expert zajišťovali opět Follow Bubble, tentokrát v režii Jiřího Horenského. Klíčové vizuály nafotil Ivan Kašša.

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