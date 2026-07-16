SMWORKS představuje novou identitu a web. Navazuje na dlouhodobý přístup práce s klienty

Liberecká marketingová agentura SMWORKS po více než dvaceti letech na trhu představuje novou vizuální identitu a web. Rebranding, který vznikl kompletně in-house, potvrzuje její dlouhodobý přístup založený na propojení brandu, kvalitního produktu, marketingu a zdravě fungujícího byznysu.
Jedná se o přirozený krok v dlouhodobém vývoji agentury, díky kterému znovu ukotvila svůj způsob práce s klienty a potvrdila si, že celý přístup je potřeba vnímat jako komplexní proces. Klíčovým i nadále zůstává BPM projekt (Brand–Produkt–Marketing), což je přístup k budování značky a byznysu. Ten je v případě potřeby individuálně doplněný o navazující oblasti jako je nábor a HR, cenotvorba nebo finanční řízení a mnoho dalších potřebných kompetencí.
„Vycházíme z filozofie postavené na vlastních zkušenostech, že pokud není firma dobře nastavená, ať už jde o poddimenzovaný tým, špatnou cenotvorbu nebo rigidní management – marketing funguje jen jako krátkodobá náplast,“ říká David Porš, CEO agentury SMWORKS.
Součástí vizuální proměny je i nové logo. Původní komunikační bublina, která před lety symbolizovala důraz na digitální komunikaci, se proměnila v symbol, který vyjadřuje vývoj a propojení jednotlivých vrstev. To mnohem lépe odráží smýšlení a oblasti, se kterými agentura intenzivně pracuje – značku, produkt a marketing.
Ruku v ruce s novou identitou přišel i přesun do větších kanceláří, na stejné adrese v centru Liberce. Nové prostory reflektují personální růst firmy a budou sloužit také jako komunitní hub pro odborné eventy a diskusní akce. Tyto prostory už hostí na Liberecku ojedinělý formát setkávání CEO regionálních firem – platforma nordmastermind, za kterým stojí právě CEO agentury David Porš.