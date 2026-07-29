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Recepty z čerstvých surovin a soutěž o privátní vaření. Novým ambasadorem Košíku se stal Roman Staša

Online supermarket Košík.cz představil nového ambasadora značky, kterým se stal známý kuchař Roman Staša. V rámci dlouhodobé spolupráce se zaměří na recepty z čerstvých a regionálních surovin z Košíku, které využívá i ve svém projektu privátního vaření #BEZADRESY, a také na edukaci zákazníků. Během letních prázdnin na Košíku odstartuje soutěž o zážitkové vaření přímo s Romanem Stašou.

Roman Staša se do povědomí Čechů zapsal jako vítěz čtvrté řady soutěže MasterChef Česko. Bývalý juniorský hokejista a kondiční trenér po vítězství v soutěži vsadil na netradiční koncept #BEZADRESY, kdy vaří přímo u klientů doma. Svou kulinářskou cestu zúročil také ve dvou kuchařkách, jedna je určena dětem.

V rámci spolupráce s Košíkem představí Roman Staša jednoduché recepty z čerstvých surovin za rozumnou cenu, které se hodí na každodenní vaření. K tomu využije celou nabídku Košíku zahrnující nejen suroviny od běžných dodavatelů a privátních značek Košíku, jako je třeba Authentic, ale i synergie s velkoobchody Makro a jejich nabídkou čerstvého masa, ryb nebo značkou Metro Chef, která je známá a hojně používaná mezi šéfkuchaři v Česku.

„Jestli mě něco baví, tak je to čerstvý sortiment, který Košík nabízí, a právě proto mi toto propojení dává smysl. Dali jsme si záležet, aby nešlo o žádné složité recepty, ale o jednoduché vaření z kvalitních a poctivých surovin, které si může kdokoliv doma připravit každý den,“ vysvětluje Staša.

V roli ambasadora značky Košík.cz se  Staša zaměří také na edukaci zákazníků. V sérii videí ukáže mimo jiné cestu potravin od pěstitelů a chovatelů až na stůl a představí i lokální a privátní značky zaměřené na farmářské výrobky a čerstvou produkci. Cílem je ukázat, že z nákupu na Košíku si člověk může snadno připravit poctivé a kvalitní jídlo jako od šéfkuchaře.

„Nehledali jsme jen dalšího food influencera, který v popisku na Instagramu označí značky, se kterými spolupracuje, a na jeho vaření se sice hezky dívá, ale recepty jsou natolik komplikované, že doma si je připraví jen málokdo. Stáli jsme o dlouhodobou a smysluplnou spolupráci s člověkem, který ke Košíku sedí nejen stylem vaření, ale i lidsky. Přesně to Roman Staša splňuje,“ vysvětluje Petra Blažková, Head of Brand & Communication online supermarketu Košík.cz.

Jako ambasador online supermarketu začal Roman Staša využívat nabídku čerstvých a regionálních potravin od Košíku i ve svém projektu #BEZADRESY. Košík pro něj zajišťuje kompletní dodávku surovin pro každé privátní vaření.

„Naše spolupráce nekončí jen u natáčení receptů. Čerstvost a kvalitu našich surovin potvrzuje i to, že je Košík dlouhodobě dodává Romanovi na vaření pro klienty. Díky tomu nemusí složitě řešit jednotlivé dodavatele a zásobování, ale může se soustředit na to podstatné – vaření,“ dodává Petra Blažková z Košíku.

Originální gastro zážitek v podobě privátního vaření čeká i na výherce letní soutěže Košíku, kteří získají poukaz na privátní vaření s Romanem Stašou v rámci jeho projektu #BEZADRESY.cz. Výherní poukaz se vztahuje až na 10 osob. Do soutěže jsou automaticky zapojeny všechny účtenky z daného období a se vzrůstajícím počtem nákupů tak může každý zvýšit svou šanci na výhru.

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