Prodat dům jde i bez makléře. Kampaň Bezrealitky dodává odvahu majitelům

Digitální realitní služba Bezrealitky v nové brandové kampani ukazuje majitelům, že prodat nemovitost je lehčí, než se zdá. V průběhu léta se kampaň objeví v online prostředí i ve veřejném prostoru po celé České republice. Součástí je také videospot, který pomocí nástrojů umělé inteligence vytvořila agentura Ydeal.
Nová brandová kampaň Bezrealitky staví na jednoduché myšlence – prodej nebo pronájem nemovitosti nemusí být složitý proces vyhrazený pouze realitním makléřům. Chce majitelům ukázat, že dnes existují nástroje a služby, díky kterým mohou celý proces zvládnout sami anebo získat podporu přesně v takovém rozsahu, jaký potřebují.
„Právě tím jsou Bezrealitky unikátní. Poskytují majitelům nejen místo pro jejich inzerát, ale také pomocnou ruku při nacenění nemovitosti, komunikaci se zájemci, a především s kompletním právním servisem, na rozdíl od makléřů ale za férovou cenu,“ uvádí společnost.
„Marketingová komunikace makléřů je postavena na strachu a na jedné větě: Sami to nezvládnete. Mezi lidmi stále přetrvává pocit, že prodat nebo pronajmout nemovitost je nad jejich síly. Často věc zbytečně svěří do ruky makléřům, které draze zaplatí. My říkáme opak: Prodat nemovitost není žádná raketová věda. Chceme lidi povzbudit a ukázat, že existují i jiné, normální, klidné a bezpečné cesty – bez nátlaku, bez háčků a drahých provizí. A že na naší platformě najde každý takovou míru podpory, kterou potřebuje. Statisíce úspěšných obchodů na Bezrealitky nám dávají za pravdu,“ říká Pavel Skalský, marketingový manažer Bezrealitky.
Živé herce nahradila AI
Kampaň poběží dlouhodobě napříč digitálními kanály a využívá dvě hlavní kreativní varianty – jednu zaměřenou na brand, druhou pak na službu Bezrealitky Správce, kterou platforma nově nabízí. Na přípravě kampaně se podílela agentura Ydeal, která pro Bezrealitky dlouhodobě zajišťuje grafickou a produkční část komunikace. Performance marketing kampaně pak zastřešuje agentura Magnas.
Součástí komunikace je nový brandový spot, který vznikl ve spolupráci s agenturou Ydeal. Video bylo vytvořeno kompletně za pomoci nástrojů umělé inteligence. Tvůrci při jeho výrobě využili technologie Kling 3.0, Nano Banana Pro a Nano Banana 2.
„Umělá inteligence je dnes pro marketing vítaným pomocníkem. Chtěli jsme vyzkoušet, kam až lze posunout produkci reklamního spotu a jak kvalitního výsledku lze s využitím současných AI nástrojů dosáhnout. Výsledkem je plnohodnotný hraný spot vytvořený bez tradičního natáčení,“ doplňuje Skalský.
Vedle online komunikace se kampaň Bezrealitky během července objeví také ve veřejném prostoru. Po celé České republice budou nasazeny citylightové plochy v metru, na tramvajových zastávkách, nádražích, pěších zónách i v obchodních centrech.