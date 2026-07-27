Prima zmrzlina rozšiřuje influencer marketing. Do letní kampaně zapojuje nové tváře

Influencer marketing zůstává i pro letošek jedním z klíčových pilířů komunikační strategie Prima zmrzliny. Značka rozšířila portfolio influencerských spoluprací napříč značkami Pegas Premium, Mrož, Kuba a Prank!. a sází na kombinaci osvědčených influencerských spoluprací i nových tváří. Důraz přitom stále klade na autenticitu, relevanci pro cílovou skupinu a přirozený obsah.
Influencer marketing zůstává i v roce 2026 jedním z významných pilířů komunikace Prima zmrzliny. Místo univerzálního přístupu staví Prima zmrzlina každou influencerskou spolupráci individuálně. Při výběru influencerů zohledňuje nejen jejich dosah, ale přirozenou vazbu na konkrétní značku, styl komunikace a komunitu sledujících. „Každá značka v našem portfoliu má jiný charakter i cílovou skupinu, a tomu přizpůsobujeme také výběr influencerů. Cílem je vytvářet obsah, který na sociálních sítích působí věrohodně, přirozeně a oslovuje správnou cílovou skupinu,” vysvětluje ředitel divize zmrzlin Prima Lukáš Jirsík.
V letošním roce využívá Prima zmrzlina influencer marketing napříč svým portfoliem značek Pegas Premium, Mrož, Kuba, Prank!., kdy každá značka pracuje s odlišným typem tvůrců i komunikačním stylem. Zatímco Pegas Premium oslovuje především milovníky prémiovějších produktů, Mrož staví na zábavě a rodinných momentech. Kuba cílí na mladší publikum a Prank! navazuje na dynamický obsah určený především generaci Z. „Influencer marketing pro nás není jen o viditelnosti značky. Hledáme osobnosti, které dokážou našim značkám dodat vlastní příběh a komunikovat je způsobem, který je jejich publiku blízký. Proto vedle dlouhodobých partnerství pravidelně zařazujeme i nové tváře, které přinášejí svěži energii i nové publikum,” pokračuje dále Lukáš Jirsík.
Pro značku Pegas Premium jsou pro letošní rok zapojeni influenceři @sophiesarlak, @flabgee, @barasedlakova, @tusilovaester, @christieandbabies nebo @karolinacechovaa. Značka Mrož spolupracuje s influencery @elinkahladikova, @shopaholicnicol, @luciferikova, @uzasna.mista a @fero_joke. Značka Kuba spolupracuje s influencerem @luckilinh a Prank!. s @trau.matka.
Vedle samotných influencerských spoluprací pokračuje Prima zmrzlina také v rozvoji obsahu na vlastních sociálních sítích. Fanouškům nabízí kombinaci lifestyle videí, letní inspirace, zábavných formátů, soutěží i interaktivního obsahu. „Dlouhodobě se snažíme sledovat aktuální trendy a přizpůsobovat jim naši komunikaci tak, aby byla pro publikum atraktivní, zábavná a zároveň odpovídala charakteru jednotlivých značek,” uzavírá Lukáš Jirsík z Prima zmrzliny.