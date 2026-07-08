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Pražská agentura Mustard proměnila fanoušky Tour de France v „hráče“ díky aktivaci Epiq Moments

Škoda je dlouhodobě podporovatelem a sponzorem cyklistiky. Partnerem jí v tom je i kreativní contentová agentura Mustard, která od roku 2013 spravuje projekt Škoda We Love Cycling. Letos v létě se tato cyklistická platforma vrací na Tour de France a Tour de France Femmes avec Zwift s novou mezinárodní aktivací, která je postavena na jednoduché myšlence: na momentech, díky nimž je cyklistika skutečně „Epiq“.

Kampaň s názvem Epiq Moments proměňuje fanouškovství kolem Tour de France v interaktivní zážitek, který kombinuje digitální engagement, aktivace přímo na trase závodu, obsah od tvůrců a tvůrkyň, zapojení komunity, lokalizaci pro jednotlivé trhy a produktový příběh připravovaných elektrických SUV Škoda Epiq a Škoda Peaq.

V srdci kampaně stojí oslava malých, ale významných momentů, které cyklisté a fanoušci cyklistiky okamžitě poznají. Ať už jde o nečekaný útok v pelotonu Tour de France, perfektně načasovaný sprint, nebo prostě jen sérii zelených na cestě domů z práce na kole, některé zážitky se mohou zvenčí zdát nenápadné, ale pro ty, kteří cyklistikou žijí, jsou nezapomenutelné. A přesně to jsou Epiq Moments.

Na tomto poznatku staví i interaktivní generátor bingo karet Epiq Bingo, který je dostupný prostřednictvím speciální microsite, kterou vytvořila a společně se sociálními sítěmi Škoda We Love Cycling spravuje agentura Mustard. Epiq Bingo vyzývá fanoušky a fanynky, aby během Tour vyhledávali, „sbírali“ a sdíleli své vlastní Epiq Moments. Místo pasivního sledování závodu se tak účastníci binga stávají součástí dění a proměňují sledování Tour i své každodenní cyklistické zážitky ve společnou hru.

Při generování karty si uživatelé nejprve zvolí svou cyklistickou personu podle toho, zda se více vnímají jako diváci, nebo aktivní cyklisté. Výsledkem jsou unikátní bingo karty obsahující buď momenty spojené s Tour de France, nebo situace, které důvěrně znají všichni, co pravidelně jezdí. Některé oslavují dramatické zvraty v závodě, jiné odměňují jednoduchá, ale o to příjemnější vítězství každodenního dojíždění na kole. Aby hra zůstala po celou dobu Tour atraktivní, bingo karty se každý týden obměňují.

„Mechanika Epiq Bingo je navržena tak, aby byla pro každého osobní a relevantní. Všichni nadšenci do cyklistiky, ať už sami jezdí na kole, nebo raději sledují Grand Tours z pohovky, znají ty drobné výjimečné okamžiky, při kterých se jim rozbuší srdce. Přesně tyhle momenty jsme chtěli vyzdvihnout a nabídnout fanouškům a fanynkám hlubší propojení s jejich oblíbeným sportem,“ říká ke kreativnímu koncemptu Jan Hejna, Project Lead za Škoda We Love Cycling.

Aktivace fanoušky zároveň vybízí ke sdílení fotografií a videí svých vlastních Epiq Moments na Instagramu pod hashtagy #epiqmoments a #epiq. Vzniká tak množství uživatelského obsahu, který odráží to, jak rozmanitě lidé po celém světě cyklistiku prožívají. Kampaň ukazuje, jak se může sponzoring posunout od pouhého zviditelňování značky k aktivnímu zapojení fanoušků. Prostřednictvím jediné mechaniky propojuje Epiq Moments digitální engagement, obsah na sociálních sítích, spolupráci s tvůrci a tvůrkyněmi, aktivity na lokálních trzích, soutěžní prvky i produktový storytelling do jednoho uceleného fanouškovského zážitku.

Účast v aktivaci zároveň otevírá možnost získat řadu cen rozdávaných v průběhu celé Tour. Každý týden se hraje o prémiové cyklistické vybavení, včetně kola ROSE Shave Rockets Edition, špičkového indoor kola Zwift nebo unikátních cyklistických dresů Škoda Epiq. Hlavní cenou je Škoda Hospitality Experience na 18. etapě Tour de France zahrnující pobyt s veškerým servisem, exkluzivní zákulisní přístup a večeři s osobnostmi cyklistického světa.

Epiq Moments však nekončí jen v digitálním prostoru. Návštěvnictvo vybraných míst na trase Tour de France se bude moci setkat s týmem Škoda We Love Cycling, sledovat živé zpravodajství ze závodu a prohlédnout si nejnovější elektrické modely značky Škoda. Součástí aktivace bude také prezentace nového modelu Škoda Epiq, zatímco Škoda Peaq se zde představí veřejnosti vůbec poprvé. Fanoušci mohou na trase potkat také oblíbený Škoda Coffee Car, další z prvků, který propojuje značku s cyklistickou komunitou.

Epiq Moments ožijí napříč rozsáhlým ekosystémem, který zahrnuje online magazín We Love Cycling (jehož redakční obsah rovněž zajišťuje agentura Mustard), speciální reportáže ze závodu na sociálních sítích, spolupráce s contentovými tvůrci a tvůrkyněmi, newslettery, komunikaci na lokálních trzích, oficiální aplikaci Tour de France od organizace ASO i zmíněnou kampaňovou microsite. Aktivace byla navržena tak, aby fungovala v mezinárodním měřítku na všech 18 trzích a zároveň umožnila jednotlivým trhům přizpůsobit její obsah i zapojení místních cyklistických komunit.

Oslavou momentů, které jsou pro cyklisty zásadní, proměňuje agentura Mustard jednu z největších světových sportovních událostí ve sdílený zážitek, který nekončí u samotné Tour. Epiq Moments zároveň ukazují, jak se rozsah aktivit projektu Škoda We Love Cycling za poslední roky rozšířil. Z původně obsahové platformy vyrostla globální komunita propojující fanoušky cyklistiky prostřednictvím článků, sociálních sítí, eventů, partnerství, spoluprací s tvůrci i významných sponzorských aktivací.

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