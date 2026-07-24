O starost míň. Aliance taškových střech v nové kampani s influencery boří mýty o střešních taškách

Aliance taškových střech představuje svou první influencer marketingovou kampaň s názvem „O starost míň“. Skrze příběhy známých českých tvůrců ukazuje, že střecha z klasických střešních tašek není jen tradiční stavební prvek, ale především symbol dlouhodobé jistoty, bezpečí a moderního životního stylu. Kampaň poběží v médiích a na sociálních sítích.
Hlavní myšlenka celého konceptu vychází z jednoduchého pravidla: dobrá střecha je taková, o které desítky let vůbec nevíte. Volba kvalitní taškové krytiny je v kampani prezentována jako investice do klidu a pohody pro celou rodinu, ať už jde o mladé lidi s moderní novostavbou svépomocí, nebo rodiny plánující náročnou rekonstrukci staršího domu.
„Chceme lidem srozumitelnou formou ukázat, že skládaná krytina skvěle sedí k nejmodernější architektuře stejně jako k tradičním stavbám. Skrze reálné zkušenosti influencerů vyvracíme nejčastější mýty o střešních taškách a ukazujeme, že kvalitní střecha znamená o starost míň,“ vysvětluje záměr kampaně Michal Ponec, manažer rozvoje obchodu ve společnosti Betonpres a.s.
Komunikační strategie sází na různorodost videoformátů a zapojení tvůrců v různých fázích stavby. Kampaň se tak záměrně vyhýbá sterilním ateliérům a hercům. „Všechny záběry vznikly na skutečných lokacích a v reálných domovech zapojených influencerů. Mezi hlavní tváře patří také Petr a Michaela Říbalovi. Lidé se dozví praktické rady, jak probíhá plánování od A do Z, co influencery na vlastní stavbě překvapilo a na co si dát pozor,“ Marek Žídek, výkonný ředitel společnosti KM Beta a.s.