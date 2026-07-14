„Máš to spočítaný?“ Edukační kampaň ČBA má pomoci lidem s přípravou na důchod

Více než tři pětiny lidí po padesátce nemají jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Právě na ně cílí nový edukační program České bankovní asociace s názvem „Máš spočítaný?“, který má této generaci pomoci připravit se na penzi. V rámci něj lidé v mnoha různých formátech a podobách najdou odpovědi na klíčové otázky: kolik si naspořit pro to, aby pokryli očekávané výdaje a jak k úsporám dojít.
Edukační program startuje v úterý 14.7. a provází ho stejnojmenná komunikační kampaň, kterou pro ČBA vytvořila agentura Svengali Communications. Kampaň započala netradičně a lehce provokativně již v polovině minulého týdne, kdy se na billboardech poblíž motolského krematoria objevilo kampaňové heslo „Máš to spočítaný?“ se symbolem kříže.
„Místo i vizuální zpracování jsme zvolili záměrně tak, aby kampaň vyvolala pozornost a přiměla lidi přemýšlet, co za sdělením stojí. Claim „Máš to spočítaný?“ pracuje s dvojsmyslem, který má na první pohled znejistit, ale zároveň otevřít téma, které se týká každého z nás,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace.
ČBA pak informovala, že se jedná o vzdělávací projekt. „Použitý symbol není kříž, ale znaménko plus. Spolu s claimem jde o výzvu k připojení se k našemu edukačnímu programu. Tento formát kampaně jsme zvolili záměrně, abychom už v počátku vyvolali diskusi a následně získanou pozornost přesměrovali k vlastní vzdělávací části,“ doplňuje Markéta Dvořáčková, managing partner Svegali Communications.
Kampaň je plánovaná jako dlouhodobá. Jejím hlavním nosičem je stejnojmenná webová platforma Máš to spočítaný, probíhat bude na sociálních sítích a formou klasického PR. Pomáhat ji budou vybraní influenceři specializovaní na finance, tedy „finfluenceři“, a výrazné osobnosti finančního i veřejného života, které budou motivovat lidi k zajištění na stáří.