Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Máš to spočítaný?“ Edukační kampaň ČBA má pomoci lidem s přípravou na důchod

Více než tři pětiny lidí po padesátce nemají jasný finanční plán, jak si v důchodu udržet životní úroveň. Právě na ně cílí nový edukační program České bankovní asociace s názvem „Máš spočítaný?“, který má této generaci pomoci připravit se na penzi. V rámci něj lidé v mnoha různých formátech a podobách najdou odpovědi na klíčové otázky: kolik si naspořit pro to, aby pokryli očekávané výdaje a jak k úsporám dojít.

Edukační program startuje v úterý 14.7. a provází ho stejnojmenná komunikační kampaň, kterou pro ČBA vytvořila agentura Svengali Communications. Kampaň započala netradičně a lehce provokativně již v polovině minulého týdne, kdy se na billboardech poblíž motolského krematoria objevilo kampaňové heslo „Máš to spočítaný?“ se symbolem kříže.

„Místo i vizuální zpracování jsme zvolili záměrně tak, aby kampaň vyvolala pozornost a přiměla lidi přemýšlet, co za sdělením stojí. Claim „Máš to spočítaný?“ pracuje s dvojsmyslem, který má na první pohled znejistit, ale zároveň otevřít téma, které se týká každého z nás,“ říká Radek Šalša, vedoucí komunikace České bankovní asociace. 

ČBA pak informovala, že se jedná o vzdělávací projekt. „Použitý symbol není kříž, ale znaménko plus. Spolu s claimem jde o výzvu k připojení se k našemu edukačnímu programu. Tento formát kampaně jsme zvolili záměrně, abychom už v počátku vyvolali diskusi a následně získanou pozornost přesměrovali k vlastní vzdělávací části,“ doplňuje Markéta Dvořáčková, managing partner Svegali Communications.

Kampaň je plánovaná jako dlouhodobá. Jejím hlavním nosičem je stejnojmenná webová platforma Máš to spočítaný, probíhat bude na sociálních sítích a formou klasického PR. Pomáhat ji budou vybraní influenceři specializovaní na finance, tedy „finfluenceři“, a výrazné osobnosti finančního i veřejného života, které budou motivovat lidi k zajištění na stáří.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-26
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

U017794
Média a trh
Konec newsroomů
ČT stávka
Média a trh
ČT a ČRo zalehly na matrace
Jan Faflík, CEO
Komunita a lidé
Faflík: Agentury by měly najít nové kouzlo, jinak nepřežijí

MAM Exkluzivně v časopise

PR Guru Mark Borkowksi
Komunita a lidé
Pozornost si musíte zasloužit. Publikum chce žasnout
Michal Pastier
Komunita a lidé
Čím širší rozhled, tím lepší marketér
Adéla Vašíčková - Publicis Groupe
Komunita a lidé
Influencer není formát, který zapnete na čtvrtek dopoledne
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Bubble
Kreativita a kampaně
Bubble se po deseti letech mění na attention-led agenturu
MAM Souboj spotů červen
Akce a soutěže
Červnový MAM Souboj spotů se hlásí s kláním šesti premiérových reklam. Vyberte nejlepší
releases-motto
Zadavatelé a značky
L’Oreál si jako mediální agenturu vybral Publicis CEE
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ