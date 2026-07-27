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Lidl mění pravidla reklamy na dětské produkty. Spolupráce s Tlapkovou patrolou nově podléhá WHO

Od července 2026 spouští Lidl v Česku i dalších 29 zemích kampaň s Tlapkovou patrolou. Animované postavičky se objeví na vybraných potravinách vlastních značek a čerstvém ovoci a zelenině. Označené produkty musí splňovat přísná nutriční kritéria Světové zdravotnické organizace (WHO), která určují, jaké potraviny lze propagovat dětem, a zároveň interní standardy kvality řetězce.

Jde o vůbec první případ, kdy je globální dětská značka využita v takovém rozsahu pro podporu vyváženějšího stravování. Kampaň odstartuje v době blížícího se uvedení snímku Tlapková patrola: Dinosauří film do kin.

Podle zveřejněných výzkumů zůstává dětská obezita v celé Evropě závažným problémem veřejného zdraví, přičemž 25 procent dětí v tomto regionu má nadváhu. Prostřednictvím iniciativy s Tlapkovou patrolou uplatňuje Lidl licencování postaviček na vybrané produkty, které splňují definované nutriční požadavky. Cílem je využít popularity psích hrdinů k tomu, aby inspirovali rodiče a děti k výběru zdravějších produktů a povzbudili je k informovanějším nákupním rozhodnutím.

Partnerství vychází z modelu nutričních profilů WHO pro evropský region, který je doplněn o další produktové požadavky společnosti Lidl týkající se složení produktů, jež zaručují ještě přísnější úroveň kvality. Označení Tlapková patrola je povoleno pouze u produktů, které splňují oba soubory kritérií, a zahrnuje řadu potravinových a nepotravinových produktů vlastních značek Lidl v České republice, jako jsou například rybí prsty z tresky aljašské Ocean Sea a mini mozzarella Milbona, a také vybrané druhy čerstvého ovoce a zeleniny.

 „Víme, jak důležitá je naše role jako maloobchodního prodejce potravin v každodenním životě rodin. Prostřednictvím kampaně s Tlapkovou patrolou využíváme zábavné a hravé způsoby, jak děti inspirovat ke zdravějšímu stravování, a nabízíme produkty, kterým mohou rodiče důvěřovat. Řídíme se jasným principem: produkty našich vlastních značek určené dětem uvedeme do prodeje pouze tehdy, pokud splňují přísná kritéria stanovená WHO i naše vlastní dodatečná kritéria společnosti Lidl. Takto děláme zdravé stravování jednoduchým,“ říká Stefan Haensel, Vedoucí kvality a udržitelnosti, seniorní viceprezident Lidl Stiftung & Co. KG.

„Díky Tlapkové patrole využíváme v Lidlu přitažlivost jedné z nejpopulárnějších dětských franšíz na světě a silného mezinárodního partnera, jakým je společnost Paramount, abychom dětem i rodičům pomohli k informovanějšímu výběru potravin s ohledem na zdraví. Tímto způsobem se zdravější stravování stává součástí nákupního košíku hravou formou a návštěva prodejen Lidl se mění ve společnou misi pro malé i velké,“ dodává Massimo Tortora, Vedoucí obchodu a propagace.

Nařízení staví na stávajícím strategickém rozhodnutí: od roku 2023 již Lidl neuvádí žádnou reklamu zaměřenou na děti u produktů vlastních značek, které nesplňují nutriční kritéria WHO. Výjimky jsou omezeny na jasně definované sezónní příležitosti (Vánoce, Velikonoce, Halloween).

Kampaň v České republice odstartuje 30. července 2026.

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