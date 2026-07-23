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Lavi už nekope. Nová kampaň Chance ho posílá do světa influencerů

S novou sezónou Chance Ligy přichází také nová kapitola dlouhodobého ambasadora Chance Julia „Laviho“ Lavického. V kampani Lavi 2.0 opouští fotbalový trávník a po konci aktivní kariéry se pokouší prorazit ve světě sociálních sítí, streamů a podcastů.

Nový koncept navazuje nejen na dlouhodobé směřování značky Chance, ale také na vývoj samotného Laviho univerza, které příští rok uzavře připravovaný film
Vyšehrad 3.

„Lavi je postava, která se vyvíjí spolu s dobou. Když jsme hledali nový směr kampaně, svět influencerů a online obsahu nám přišel jako přirozené pokračování jeho příběhu. Samozřejmě po jeho vlastním způsobu,“ říká Petr Jindřichovský, brand manažer sázkové společnosti Chance.

Za kreativním konceptem kampaně stojí agentura Jinej Gang. Režie se opět ujalo duo Mugshots, tedy Tomáš Brožek a Jindřich Malík, kteří pro Chanci natočili také spoty s Lavim během fotbalového mistrovství světa. Vedle Jakuba Štáfka a Šárky Krausové se v nové kampani objevuje také bývalý fotbalista a současný expert Zdeněk „Folpi“ Folprecht. Právě s ním se Lavi potkává ve spotu věnovaném Fantasy ligám, kde si tradičně odmítá nechat do čehokoliv mluvit.

Čtyři spoty a nový hlas značky

Kampaň tvoří čtyři hlavní spoty. Kromě image komunikace nové sezóny Chance Ligy se zaměřují také na produkty Chance, Fantasy ligy a Megatipovačku. Součástí kampaně jsou rovněž nové sponzorské vzkazy, online videa, obsah pro sociální sítě a další digitální formáty.

Výraznou novinkou je také nový voiceover značky. Hlasem Chance se stal Vilém Postránecký, který s brandem dlouhodobě spolupracuje jako produkční. „Nakonec jsme nový hlas našli tam, kde jsme ho vůbec nehledali. Vilém Postránecký spoty původně namluvil jen pro potřeby postprodukce. Počítalo se s tím, že po hlasovém castingu jeho hlas nahradíme. Když jsme ale na jedné z prezentací slyšeli spoty s Vilémovým hlasem, už jsme nepotřebovali hledat dál,“ vysvětluje Jindřichovský.

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