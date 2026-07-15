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Kampaň na TikToku od Publicis Groupe přinesla Bobcatu zákazníky z celé Evropy

Značka Doosan Bobcat ve spolupráci s Publicis Groupe Czech Republic uspěla s mezinárodní B2B kampaní na TikToku. Za čtyři týdny získala 250 kvalifikovaných leadů a potvrdila, že platforma může fungovat jako efektivní výkonnostní kanál i pro prodej stavebních strojů.

Kampaň řízená z českého Publicis Groupe proběhla na začátku roku 2025 ve Spojeném království, Francii, Německu a Itálii. Jejím cílem bylo podpořit prodej stavebních strojů Bobcat prostřednictvím atraktivní finanční nabídky a zároveň otestovat schopnost právě TikToku generovat kvalitní obchodní příležitosti. Během čtyřtýdenního testu kampaň vygenerovala 250 leadů s nadprůměrnou mírou kvalifikace. TikTok přitom vykázal o 7 procent vyšší míru kvalifikace leadů ve srovnání s jinými social media platformami a zároveň dosáhl přibližně o 10 procent nižší ceny za lead.

Úspěch kampaně přesvědčil Doosan Bobcat k tomu, aby se TikTok stal standardní součástí mediálního mixu. Výsledky prvního čtvrtletí 2026 navíc naznačují, že kampaň úspěšně pokračuje a počet leadů meziročně roste.

„TikTok jsme vnímali jako prostředí, kde bude složitější najít naši cílovku, dnes je to kanál, díky kterému můžeme oslovovat nové publikum a samozřejmě logicky i zákazníky. Je skvělé vidět, že si k naší značce nachází cestu skrze různé platformy,” říká Kateřina Jansová, Digital Marketing Manager EMEA v Doosan Bobcat.

Komunikace byla postavena na přímém a srozumitelném sdělení: výhodné a flexibilní financování strojů Bobcat. Uživatelé byli směrováni na formulář s důrazem na co nejhladší konverzní cestu a minimalizaci bariér při odeslání.

„Je skvělé mít partnera, který se nebojí jít netradiční cestou. Skutečný úspěch performance kampaně se ale neměří jen výsledky prvního testu, ale tím, jestli přinese reálné výsledky a změní mindset značky a výsledný mediální mix. V tomto případě se to myslím povedlo a už teď vymýšlíme nové formáty, které by mohly značce pomoci dále růst napříč trhy,” dodává Adéla Skřivánková, Social Media Specialist v Publicis Groupe.

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