Jirka vysvětluje věci a Česká spořitelna spouští projekt Jirkovo call centrum

Česká spořitelna uzavírá dlouhodobou spolupráci s Jiřím Burýškem, známým též jako Jirka vysvětluje věci. V roli ambasadora bezpečnosti bude ve spolupráci s bankou připravovat obsah zaměřený na finanční gramotnost, internetové podvody a bezpečný pohyb v online prostředí.
Prvním výstupem partnerství je pořad Jirkovo call centrum, ve kterém se Jiří Burýšek spolu s dalšími známými tvůrci střetne s falešnými investičními poradci. Spolupráce přirozeně navazuje na jeho tvorbu, v níž srozumitelně přibližuje složitější společenská, technologická i ekonomická témata. Česká spořitelna chce prostřednictvím nového partnerství přenést důležitá témata online bezpečnosti do formátů, které dokážou široké publikum nejen informovat, ale také zaujmout a pobavit.
„Bezpečnost a ochrana před podvody jsou témata, která je zapotřebí společnosti předávat věcně, ale zároveň zábavně a lidsky. Proto jsme velmi rádi, že jsme spojili síly právě s Jirkou, který je epitomem tohoto stylu komunikace na českém internetu. Naším cílem je zvyšovat povědomí o praktikách podvodníků a pomáhat lidem lépe se orientovat ve světě online podvodů, aby dokázali účinně ochránit své finance,“ říká Martin Bejšovec, který má téma kyberbezpečnosti ve Spořitelně na starost.
První společný projekt se zaměřuje na investiční podvody. Ty často nestojí na jediném telefonátu, ale na dlouhodobé manipulaci, během níž se podvodníci snaží získat důvěru oběti a přesvědčit ji k převodu peněz nebo instalaci nebezpečného programu. Podvody založené na manipulaci přitom podle České spořitelny tvoří téměř 80 procent klientských škod. Z hlediska jejich objemu připadá přibližně 40 procent na falešné investice, 30 procent na falešné bankéře a 10 procent na takzvané WhatsApp podvody typu „Ahoj mami, ahoj tati“. Zbylou pětinu tvoří například falešné e-shopy nebo podvody založené na předstíraném romantickém vztahu.
„Specifikem těchto podvodů je, že peníze odesílá nebo předává sám klient, kterého podvodníci silně a bohužel často úspěšně manipulují. Oběť proto celé situaci věří a mnohdy nemá pocit, že by dělala něco rizikového,“ varuje Petr Zíma, manažer klientské bezpečnosti v České spořitelně. Scénáře podvodníků se podle něj v čase příliš nemění.
Jirkovo call centrum bere podvodníkům to nejdůležitější – čas
V pořadu Jirkovo call centrum se proto Jiří Burýšek spolu s dalšími českými tvůrci nechává podvodníky kontaktovat a záměrně jim zabírá čas, který by jinak mohli věnovat skutečným obětem. Účastníci si vytvářejí absurdní identity, vedou dlouhé a nesmyslné hovory a zároveň divákům ukazují, jak podobné podvody probíhají, jaké manipulativní techniky jejich pachatelé využívají a podle čeho lze rizikovou komunikaci rozpoznat.
Vedle Burýška se v pořadu objeví také Kovy, Sterakdary, Theresa Blueberry, Herdyn, Tomáš Šedivý či Jan Lukačevič.
„Spolupráce s Českou spořitelnou je pro mě ve tvorbě videí o podvodech důležitá, protože mi poskytuje zázemí a partnerství pro náročnější projekty. První video, které jsme s ostatními tvůrci natočili, je na mém kanále unikátní v tom, že o podvodech informuje částečně odlehčenou formou a s humorem. Myslím, že je to občas potřeba, aby na diváky už nepřicházely chmury z toho, jak dobře si podvodníci ve své činnosti vedou,“ říká Jiří Burýšek, tvůrce a ambasador bezpečnosti České spořitelny.
Partnerství vzniklo ve spolupráci s talentovou a kreativní agenturou Subscribe, která Jiřího Burýška zastupuje. „U této spolupráce pro nás bylo zásadní, aby nevzniklo jen formální ambasadorství, ale dlouhodobý obsahový koncept, který bude mít jasný přínos pro diváky. Jirka dokáže složitá témata vysvětlovat srozumitelně a autenticky. Ve spojení s odborným zázemím České spořitelny tak může vznikat obsah, který diváky baví, ale zároveň jim předává důležité informace využitelné v běžném životě,“ říká Nella Grygarová, Key Talent & Client manager, Subscribe.
Jirkovo call centrum je prvním z plánovaných výstupů spolupráce. V průběhu roku se diváci mohou těšit na další videa zaměřená na nejčastější internetové podvody. Připravuje se například díl věnovaný falešným bankéřům i další témata, která lidem pomohou lépe rozpoznat podvodné praktiky a chránit své finance.