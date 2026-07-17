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IKEA staví novou kampaň na pořádku v domácnosti

Tři ze čtyř lidí pravidelně řeší nepořádek, přeplněnou domácnost nebo množství věcí, které je potřeba neustále organizovat. Právě na tento problém reaguje IKEA novou celoroční kampaní „Více místa na to, co máte rádi“. Kampaň se zaměří na dostupná a praktická řešení pro organizaci domácnosti.

Z průzkumu IKEA Life at Home* vyplynulo, že mít uklizený a organizovaný domov patří mezi tři nejsilnější potřeby českých domácností. „Domov dnes není jen místo, kde bydlíme. Je to prostor pro odpočinek, rodinu, práci i osobní čas. Když je domácnost přeplněná nebo chaotická, ovlivňuje to naši pohodu i každodenní vztahy. Chceme ukázat, že vytvořit více prostoru a pořádku nemusí být složité ani drahé,“ říká Iva Tomanová Pohlová, manažerka marketingové komunikace IKEA.

Data IKEA zároveň ukazují, že téměř polovina lidí vnímá domácnost jako důležitý zdroj mentální pohody a 49 procent domácích konfliktů vzniká kvůli rozdílnému pohledu na to, co znamená „uklizeno“.

Nová kampaň „Více místa na to, co máte rádi“, proto nestaví jen na úložných dílech a organizérech, ale na situacích z běžného života – od přeplněných předsíní přes sezonní vybavení až po věci, kterých se domácnosti nedokážeme vzdát. Téma je obzvlášť relevantní i kvůli rostoucímu trendu takzvaného „collector lifestyle“, tedy emocionálního vztahu k věcem a obtížnému zbavování se předmětů. Celých 81 procent Čechů doma uchovává předměty čistě ze sentimentálních důvodů a více než polovina (51 procent) přiznává, že uchovává věci, které vůbec nepoužívá, ale má výčitky svědomí je vyhodit.

To vede k syndromu tzv. „tajných zásuvek“. Až 64 procent Čechů má doma speciální krabici nebo šuplík, kam bez ladu a skladu hází věci, u kterých netuší, kam jinam by je dali.

Kampaň odstartovala 13. července 2026 v Česku, Maďarsku a na Slovensku, a prolne se televizními obrazovkami, YouTube, outdoorovými formáty včetně tramvajových polepů i digitálními kanály IKEA. Během celého roku jejím prostřednictvím IKEA představí nejrůznější chytré a cenově dostupné způsoby, jak vytvořit místo pro věci, lidi a momenty, které máme rádi.

Vizitka kampaně:

  • Lokalizace konceptu: Publicis Groupe
  • Kreativa: IKEA Marketing & Communication AB, Švédsko
  • Lokalizace videospotu: Publicis Groupe
  • Sociální média: Publicis Groupe        
  • Digitální a mediální agentura: Dentsu
  • PR a influenceři pro český trh: Adison

*Průzkum realizovala agentura YouGov v dubnu 2026 na vzorku 1 011 respondentů z České republiky; (celosvětově 30 471 respondentů).

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