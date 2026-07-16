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Hero & Outlaw spouští kampaň Legendy řídí dál. Zaměří se na pravidelné lékařské prohlídky seniorů

Komunikační agentura Hero & Outlaw spouští osvětovou kampaň Legendy řídí dál, která pracuje s tématem řízení v seniorním věku. Pravidelné lékařské prohlídky seniorů představuje nikoli jako hrozbu odebrání řidičského průkazu, ale jako partnerský krok, který jim může pomoci zůstat bezpečně za volantem.

Kampaň upozorňuje na to, že posouzení zdravotní způsobilosti nemusí automaticky znamenat konec řízení. Existuje škála individuálních řešení a podmínek, které mohou seniorům umožnit zachovat si mobilitu a zároveň zvýšit bezpečnost v provozu.

Kampaň proto vysvětluje i systém takzvaných harmonizovaných kódů v řidičském průkazu. Ty slouží k přesnému vymezení podmínek, za kterých může člověk dál řídit, a nemusejí automaticky znamenat zákaz řízení. Může jít například o povinnost řídit s brýlemi nebo kontaktními čočkami, používat vůz s automatickou převodovkou, jezdit pouze v určitou denní dobu, v omezeném okruhu od bydliště nebo bez jízdy po dálnici. Právě tyto kódy kampaň představuje jako praktický nástroj, který pomáhá najít bezpečné řešení na míru místo jednoduchého „ano, nebo ne“.

„Ten, kdo jde k lékaři včas, se nevyřazuje. Naopak si aktivně prodlužuje účast. Omezený řidičák není trest, ale promyšlená strategie, jak zůstat bezpečně za volantem. Celé téma záměrně odlehčujeme a u ostatních řidičů chceme namísto lítosti vyvolat spíše zdravou motivaci a hrdost, že na to stále mají,“ říká Ivo Půr, Chief Strategy & Innovation Officer agentury Hero & Outlaw.

Tváří kampaně je Václav Knop, který si zahrál ve video spotu a svým charakteristickým hlasem namluvil také spoty pro navazující rozhlasovou kampaň. Komunikace bude zahrnovat nejen tradiční media mix, ale také digitální reklamu a sociální sítě, tištěné materiály pro ordinace a spolupráci s oborovými eventy zacílenými na praktické lékaře.

Hlavním informačním rozcestníkem kampaně je web www.legendyrididal.cz, který vysvětluje metodiku pro seniory i jejich rodiny.

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