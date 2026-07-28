Heidi Klum se stává ambasadorkou značky s.Oliver

Módní značka s.Oliver představila novou tvář své komunikace. Stává se jí německá supermodelka a podnikatelka Heidi Klum, která bude značku reprezentovat i na českém trhu.
Podle společnosti má partnerství podpořit pozici s.Oliver v segmentu dostupné ležérní módy a přinést značce novou energii. Heidi Klum patří mezi nejznámější osobnosti světového módního průmyslu.
„Móda pro mě není důležitá jen na přehlídkovém mole. Chci vypadat dobře vždycky – ať už jde o elegantní nebo ležérní styl. Proto i v soukromí ráda nosím outfity, ve kterých se cítím dobře a sama sebou. Značka s.Oliver mě doprovází už od dospívání a je pro mě dokonale přirozenou volbou,“ uvedla ke spolupráci Heidi Klum.
„Spojení s Heidi Klum je pro s.Oliver i český trh velkým krokem vpřed. Přináší svěží energii a upevňuje naši pozici v ležérní módě,“ uvádí ke spojení Vladislav Hypš, ředitel s.Oliver pro Česko a Slovensko.
Spolupráce je uzavřena na dva roky a již toto září ji doprovodí také speciální limitovaná vintage kolekce. Cílem partnerství je posílit relevanci a žádanost značky a rozšířit její působení na domácím německém i mezinárodním trhu. Jako čistokrevná „casual značka“ staví s.Oliver na módě pro reálný život: nekomplikované, autentické a blízké lidem. Heidi Klum má do tohoto přístupu vnést nový kontext a oslovit cílové skupiny daleko za hranicemi tradičních módních komunit.
„S Heidi Klum jako ambasadorkou otevíráme pro s.Oliver novou kapitolu. Heidi je silná osobnost s mezinárodním přesahem, jasným postojem a obrovským vlivem – je tedy pro naši značku ideální volbou. Toto partnerství není jen krátkodobý marketingový tah, ale promyšlený strategický krok. Společně posilujeme pozici s.Oliver jako dostupné, moderní a mezinárodně viditelné casual značky,“ uvádí Johannes Rellecke, Co-CEO značky s.Oliver.