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Gap sází na nostalgii. S Hailey Bieber představuje novou denimovou kolekci a kampaň

Společnost Gap představila ve spolupráci s Hailey Bieber limitovanou džínovou kolekci The Hailey Jean. Navazuje na ikonické volnější střihy značky, které modelka upravila podle svého osobního stylu. K nové kolekci pak Gap ve spolupráci s agenturou Bolded zveřejnily i spot laděný do 90. let.

Kolekce čerpá inspiraci z nenucené módy konce 90. let i z vintage džín Gap, které Bieber sama nosí. Výsledkem je uvolněná a minimalistická estetika. Kampaň vznikla ve spolupráci s agenturou Bolded pod režijním vedením Charlieho Di Placida a odkazuje na rok 1996, kdy se Hailey Bieber narodila. Nostalgii propojuje se současným pohledem na módu.

Autorem fotografií je Mario Sorrenti, o styling se postaral Alastair McKimm. Kampaň představuje dvě varianty modelu The Hailey Jean, které jsou kombinovány s klasickými tričky Gap a navazují na ikonické vizuály značky z 90. let prostřednictvím čistých studiových záběrů a střídmého stylingu.

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Doprovodný film využívá skladbu Linger od skupiny The Cranberries, která podtrhuje nostalgickou atmosféru a zároveň jí dodává hravý současný nádech. Samotná kolekce zahrnuje dva volné střihy džín, Extra Baggy a ’90s Low Rise Loose, s upravenými proporcemi, novými úpravami denimu a exkluzivními detaily s motivem čísla „1996“. Uvnitř podšívky kapes nechybí ani podpis Hailey Bieber.

Hailey Bieber uvedla, že spolupráce pro ni byla přirozeným krokem, protože značka Gap má v jejím šatníku dlouhodobé místo a inspiraci čerpá právě z džínové módy 90. let. Designérský tým Gap s ní úzce spolupracoval na všech detailech kolekce, od střihu a materiálů až po úpravu denimu a finální zpracování. Výsledkem jsou modely, které propojují její osobní styl s dědictvím značky. Limitovaná kolekce je dostupná v šesti barevných variantách prostřednictvím internetového obchodu Gap.

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