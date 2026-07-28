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Dogpoint spouští kampaň Pusť je domů. Psi zachránění z množíren potřebují změnu zákona

Nezisková organizace Dogpoint společně s agenturami Boomerang a Taste zahajuje kampaň „Pusť je domů“. K vidění bude v outdooru, v médiích i na sociálních sítích. Jedním z cílů je podpořit petici za změnu legislativy, která by zvířatům odebraným z množíren umožnila rychleji najít nový domov.

Hlavními tvářemi kampaně jsou konkrétní psi z českých útulků, na které současná situace dopadá nejtvrději. „Zvíře odebrané z nevyhovujících podmínek zůstává totiž až do uzavření případu majetkem původního majitele,“ vysvětluje Michaela Zemánková, zakladatelka Dogpointu. „Útulky se o něj mezitím měsíce i roky starají pouze s pomocí darů veřejnosti – k adopci ho ale nabídnout nemůžou,“ dodává.

Řada českých útulků jako Animal Rescue ČB, Liga na ochranu zvířat Olomouc, Voříškov, útulek Tábor a For Dogs v čele s Dogpointem se proto teď spojila spolu s dalšími odborníky v oblasti ochrany zvířat, aby pomohla legislativu zlepšit.

Kampaň odstartuje výraznou outdoorovou instalací, na níž navazuje PR komunikace, digitální kampaň na sociálních sítích a zapojení influencerů. Jednou z ambasadorek projektu je herečka a moderátorka Patricie Pagáčová, která se tématu adopce opuštěných zvířat dlouhodobě věnuje a která problematiku již sdílí na svých sociálních sítích.

„Kreativní koncept strategicky vychází z dlouhodobé komunikace Dogpointu, kdy nestrašíme lidi zuboženými zvířaty, ale představujeme příběhy konkrétních psů, kteří i roky zůstávají zbytečně v útulcích, protože je dál vlastní původní majitel. Chceme přenést příběhy a fakta veřejnosti a zapojit ji v různých fázích kampaně do debaty, protože mimo zvířat na to doplácí právě ona,“ říká Michaela Chrpová z Boomerangu.

Kromě kreativy se agentura Boomerang stará i o PR část kampaně, ve které komunikuje nejen problematiku legislativy a požadavky útulků, ale i další fázi projektu, a to plán Dogpointu vybudovat velké karanténní centrum, které by dokázalo v mimořádných situacích přijmout větší počet zvířat najednou.

Za digitální a výkonnostní část odpovídá agentura Taste v čele se stratéžkou Ladou Šilhavou, která se spolupodílí na celé myšlence kampaně, i na přípravě nové microsite sloužící jako hlavní rozcestník kampaně a místo pro sběr podpisů pod petici. Tu designuje včetně správy formulářů kreativní studio Massimo Filippi.

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