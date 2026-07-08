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Chuť pokračovat: Rajec 321 připravil novou kampaň s Martinou Sáblíkovou a Zdenem Chárou

Značka Rajec představuje komunikační kampaň pro svoji novinku, funkční vodu Rajec 321. Pod claimem „Chuť pokračovat“ přináší poselství, které oslavuje vnitřní sílu člověka pokračovat i v momentech, kdy se objeví překážky, únava nebo pochybnosti.

Každý den přináší situace, které prověří naši vytrvalost – ať už jde o pracovní výzvy, sportovní cíle nebo osobní rozhodnutí. Novinka Rajec 321 proto ve své komunikační kampani staví na myšlence, že skutečná síla nespočívá v neustálém podávání maximálních výkonů, ale ve schopnosti pokračovat dál. Najít energii, znovu se soustředit nebo si dopřát čas na regeneraci.

„Skutečná síla není v neustálém výkonu, ale ve schopnosti jít dál. Příroda nám to ukazuje přirozeně – strom neroste proto, aby byl nejvyšší, a řeka neteče proto, aby byla první v moři. Rajec 321 respektuje přirozený rytmus každého dne a dodává člověku chuť pokračovat v různých momentech jeho fungování. Nejde o tlak být stále nejlepší, ale o mentální sílu jít dál,“ říká Veronika Kovaľ, Senior Brand manažerka značky Rajec.

Ambasadoři, kteří reprezentují chuť pokračovat

Při přípravě produktu a následně i komunikační kampaně bylo klíčové najít osobnosti, jejichž životní příběhy přirozeně odrážejí hodnoty a koncept funkční vody Rajec 321. „Pečlivě jsme vybírali lidi, které spojuje silný příběh a odhodlání jít dál i tehdy, kdy ostatní končí. Hledali jsme osobnosti, které celým svým životem dokazují, že úspěch není otázkou jednoho sportovního momentu, výhry či zakončení, ale dlouhodobé chuti neustále pokračovat v tom, co dělají rády a srdcem,“ vysvětluje Petr Syřiště, marketingový manažer pro vodní segment, Kofola ČeskoSlovensko.

Ambasadorkou kampaně se v České republice stala legenda rychlobruslení Martina Sáblíková, několikanásobná olympijská vítězka a mistryně světa, jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyň historie. Je symbolem disciplíny, vytrvalosti a schopnosti překonávat vlastní limity. „Každá aktivita má svůj rytmus. Před samotnou činností je pro mě klíčová příprava, nejen fyzická, ale i mentální. Čím déle se sportu věnujete, tím více si uvědomujete, že úspěch nevzniká jen během tréninku, ale hlavně v tom, jak kvalitně dokážete odpočívat a obnovovat síly,“ říká Martina Sáblíková.

Na Slovensku se hlavním ambasadorem kampaně stal hokejový velikán, bývalý kapitán Boston Bruins a jeden z nejrespektovanějších slovenských sportovců, Zdeno Chára. Během své mimořádně dlouhé kariéry si vybudoval pověst sportovce, který nikdy nepřestal hledat cesty, jak se zlepšovat, a zároveň si uvědomoval význam regenerace a péče o vlastní tělo.

„K přípravě jsem vždy přistupoval velmi svědomitě. Důležité bylo zamyslet se nad tím, co potřebuji zlepšit, připravit si plán a důsledně ho dodržovat. Během tréninků jsem sledoval své pocity i výsledky, ale nejdůležitější byla regenerace. Právě díky ní jsem dokázal dlouhodobě zvládat vysokou tréninkovou zátěž,“ říká Zdeno Chára.

Chuť pokračovat je v každém z nás

Příběhy Martiny Sáblíkové a Zdena Cháry ukazují, že cesta k úspěchu není nikdy přímočará. Oba během své kariéry čelili překážkám, pochybnostem i zraněním. Přesto pokračovali dál a stali se inspirací pro celé generace. Právě schopnost nevzdat se a pokračovat i v náročných situacích tvoří základ kampaně k novince Rajec 321. Protože chuť pokračovat není výsadou vrcholových sportovců. Je součástí každodenního života každého z nás.

Komunikační kampaň odstartovala v květnu představením produktu a konceptu, na kterém stojí, prostřednictvím cílených PR aktivit. Na ni navázala TV kampaň a další aktivity. „V celé nadlinkové i podlinkové komunikaci využíváme spojení s ambasadory naší novinky. V České republice jsme kampaň zahájili TV spotem s Martinou Sáblíkovou, který poběží na obrazovkách do konce září. Součástí komunikace je i online podpora na profilech Rajec, později také na profilech ambasadorů. Kampaň doplní sampling na sportovních akcích v Česku i na Slovensku, kterých je Rajec dlouhodobě přirozenou součástí,“ uzavírá představení kampaně Veronika Kovaľ.

Vizitka kampaně:

  • Klient: ​Kofola ČeskoSlovensko a.s. – Pavol Chalupka, Petr Syřiště, Katarína Pereszlényiová, Veronika Kovaľ, Jakub Šimon, Andrea Drábková
  • Agentura: ​​Echt brands
  • Strategy director:​ Jakub Ptačin
  • Creative Director: ​Tomáš Bánik, Martin Motáček
  • Art Director: ​​Tomáš Bánik
  • Graphic Designer: ​Nikoleta Gajarová, Richard Lavrík, Ľubomír Briestenský, Adam Zaky
  • Copywriter: ​​Martin Motáček, Martin Pajerský
  • Account Director: ​Martin Pajerský
  • Web Designer: ​Lukáš Vavrinec
  • Produkcia: ​​Stink
  • PR:​ ​​agentury 1st CLASS AGENCY (SK) a AC&C Public Relations (CZ)
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