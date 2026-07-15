Auto, které si můžete zaparkovat v obýváku: Jak Škoda přivádí phygital zážitky k životu

Novou Škodu Epiq si můžete prohlédnout v životní velikosti přímo z pohodlí obýváku. Stačí nasadit headset a vůz obejít, otevřít dveře nebo se posadit za volant – ještě dříve, než dorazí do showroomů.
Jde o jeden z dosud nejvýraznějších příkladů toho, jak Škoda posouvá zákaznickou zkušenost od digitálních nástrojů k imerzivním zážitkům. Automobilka představuje své nové městské elektrické SUV Epiq prostřednictvím aplikace pro Apple Vision Pro, přičemž verze pro Meta Quest bude následovat. Fotorealistický model vozu v životní velikosti se přitom objeví přímo v reálném prostředí uživatele.
S nasazeným headsetem mohou uživatelé vůz obcházet, otevírat dveře, podívat se do kufru, v reálném čase měnit barvy karoserie i kola a prozkoumávat různé varianty interiéru přímo ze sedadla řidiče. To vše prakticky okamžitě po světové premiéře vozu. Aplikace funguje jak v plně imerzivní virtuální realitě, tak v režimu smíšené reality, kdy kamery headsetu ukotví automobil přímo do skutečné místnosti. Karoserie se navíc přizpůsobuje světelným podmínkám prostoru, takže vůz působí, jako by byl skutečně přítomen.
Aplikace vznikla ve spolupráci týmu Škoda Auto a oceňovaného technologicko-kreativního studia YORD, které stálo za návrhem a vývojem imerzivního zážitku.
Úvod celé aplikace tvoří filmová sekvence inspirovaná komunikační kampaní modelu Epiq. Ta pracuje s hravými barevnými organickými tvary a mottem „Ooooh, that’s EpiQ!“. Před očima uživatele se digitální hmota postupně proměňuje v siluetu vozu a následně v jeho finální fotorealistickou podobu. Abstraktní myšlenka se tak doslova mění v automobil a teprve poté uživatel přebírá kontrolu.
Vedle modelu Epiq mohou uživatelé objevovat také Elroq a jeho kampaň „Be More“, inspirovanou hravými metaforami z přírody. Celým konceptem je provází růžový plameňák, který slouží jako maskot celého zážitku.
Škodaverse: Dlouhodobá strategie pro oslovení mladšího publika
Zážitek s modelem Epiq není jednorázovou ukázkou. Jde o nejnovější přírůstek do projektu Škodaverse, iniciativy značky Škoda zaměřené na zkoumání budoucnosti internetu prostřednictvím imerzivních technologií a stírání hranic mezi fyzickým a digitálním světem.
Během posledních let značka rozšířila tuto iniciativu o 3D avatary, virtuální světy ve Fortnite a Robloxu, NFT galerie, sportovní aktivace, mobilní AR zážitky i herní projekty.
Proč do nich investuje?
Odpověď se skrývá ve změně spotřebitelského chování. Zákazníci se stále více přesouvají k interaktivnějším a imerzivnějším formám zapojení a zejména pro mladší generace mají virtuální prostředí často větší význam než tradiční mediální kanály.
Škoda na tento posun reaguje tím, že se se zákazníky setkává tam, kde už dnes tráví svůj čas. Škodaverse dnes zahrnuje několik platforem:
- Apple Vision Pro – vlajkový a vizuálně nejpokročilejší zážitek s modelem Epiq, dostupný prostřednictvím App Store.
- Mobilní AR – rozšířenou realitu pro návštěvníky webu a zákazníky showroomů bez headsetu.
- Roblox – virtuální svět Škoda Bike Planet zaměřený na cyklistickou edukaci a bezpečnost silničního provozu. Objevuje se zde i nový Epiq a platforma přirozeně oslovuje mladší generace vyrůstající na hrách.
Z pohledu mediálního plánování jde o zajímavou kombinaci. Na jedné straně stojí imerzivní storytelling a silnější emocionální zapojení uživatelů headsetů, na druhé dlouhodobé budování značky v digitálních prostředích, kde jsou mladší generace již velmi aktivní.
Proč imerzivní zážitky přicházejí, aby zůstaly
Nejde jen o to, že technologie působí efektně. Skutečná hodnota spočívá ve spojení dvou věcí, které se často obtížně kombinují – emocionálně silného vyprávění a praktického poznávání produktu.
Zákazníci si celý zážitek zapamatují díky výrazným prvkům, jako je růžový plameňák, barevná modelovací hmota nebo okamžik, kdy se v jejich obýváku objeví automobil v životní velikosti. Zároveň si ale odnášejí konkrétní představu o tom, jak Epiq nebo Elroq vypadají, jak jsou velké a jakou konfiguraci by si sami zvolili.
Právě v tom spočívá podstata phygital přístupu, o kterém marketéři v posledních letech často mluví. Fyzický produkt a digitální zkušenost se navzájem doplňují a posilují, místo aby existovaly odděleně.
Návrh a technologickou realizaci projektu zajistilo oceňované technologicko-kreativní studio YORD , které se zaměřuje na tvorbu imerzivních projektů a vývoj AI-powered produktů a digitálních řešení nové generace. Projekt Epiq navazuje na dlouhodobou spolupráci společnosti YORD se značkou Škoda. Studio v minulosti vytvořilo například hyperrealistickou digitální podobu zakladatele automobilky pomocí technologie MetaHuman nebo konfigurátor vozu v rozšířené realitě.
Za řadou imerzivních iniciativ Škody stojí Luca Zicconi, který vede oblast Digital Content and Immersive Customer Experience. Posledních několik let se pohybuje na pomezí technologií a kultury a patří k lidem, kteří posouvají hranice další evoluce internetu.
Pokud projekt Epiq něco naznačuje, pak to, že objevování nových produktů už nemusí začínat v showroomu. Virtuální prostředí se postupně stávají místem, kde si zákazníci mohou nové auto prohlédnout, prozkoumat jeho detaily a usednout za volant, aniž by opustili pohodlí domova.