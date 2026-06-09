Zaraguza v kampani pro Brit oslavuje delší život domácích mazlíčků na 11 evropských trzích

Značka krmiv Brit přišla v dubnu s novou mezinárodní kampaní, která je postavena na společném vztahu lidí a domácích mazlíčků a především na myšlence jejich delšího a kvalitnějšího života. Kreativní koncept připravila agentura Zaraguza a kampaň byla postupně nasazena na více než deseti evropských trzích v televizi, digitálu, kinech i OOH. Spoty jako hlavní části kampaně vznikly ve spolupráci s produkcí Hitchhiker Films pod vedením režiséra Dana Dekana.
V rámci kampaně vznikly samostatné spoty pro psy, kočky, a také produktové spoty zaměřené na jednotlivé řady krmiv. Kampaň tak pracuje s několika formáty, které dohromady vytvářejí plnohodnotnou komunikaci napříč médii.
„Vyprávíme jednoduchý, ale silný příběh o tom, že správná výživa může znamenat více společných let, a tedy více společných zážitků. Funkční benefit produktu ukazujeme v emotivních příbězích, postavených na reálných momentech ze života,“ říká Roman Biath, Executive Creative Director Zaraguzy.
Kampaň byla lokalizována pro trhy Česka, Slovenska, Polska, Švédska, Norska, Finska, Litvy, Ukrajiny, Rumunska, Chorvatska a Srbska. Ve většině zemí poběží v televizi i digitálu. V České republice byla komunikace doplněna také o OOH a spot se objevil i v kinech.
„Idea ‚Made for More Tomorrows‘ je lidská, autentická a snadno přenositelná na různé trhy. Našim cílem bylo propojit dlouholetou expertízu Britu s emocemi, které ji dle průzkumů chyběly. Konkrétně na vztahu člověka se zvířetem,” doplňuje Mike Martin, chief creative officer Zaraguzy.
„Made for More Tomorrows je nová globální platforma značky Brit, která rozvíjí Prevention by Nutrition o emoční rozměr. Je to další krok v ambici posunout Brit mezi silné globální značky,“ říká Jakub Marek, Global Brand Director společnosti Brit.
Vizitka kampaně:
- Klient: VAFO Praha s.r.o.
- Global Brand Director: Jakub Marek
- Global Brand Manager: Elena Chadžieva
- Agentura: Zaraguza CZ
- Creative Chief Officer: Mike Martin
- Executive Creative Director: Roman Biath
- Creative team lead: Vladimír Zikmund
- Art director: André Lavrador, Filip Morys
- Copy & Idea: Vladimír Zikmund, Vojtěch Marek
- Strategy director: David Červený
- Strategic planner: Kristýna Bláhová
- Account manager: Nikola Lorenc
- Produkce: Hitchhiker Films
- Režie: Dano Dekan