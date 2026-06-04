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„Venku je nám krásně.“ 4camping v letní kampani sází na dětskou fantazii

Největší český outdoor e-shop 4camping spouští svou hlavní letní kampaň pro rok 2026. Novým komunikačním konceptem „Venku je nám krásně“, který staví na nadsázce a dětské představivosti, plynule navazuje na svou loňskou komunikaci. Kampaň v červnu a červenci obsadí televizní obrazovky, online platformy i prémiové OOH formáty.

Letní kampaň pro 4camping představuje klíčový krok v naplňování dlouhodobé komunikační strategie. Zatímco v minulosti byla značka vnímána primárně jako specialista na kempování, po úspěšné podzimní kampani „Všechno, co budete rádi tahat ven“ nyní přichází s dalším posílením své pozice. Cílem je výrazně zvýšit tzv. mentální dostupnost (salience) v očích spotřebitelů v kategoriích, jako je turistické oblečení, obuv a batohy, a upevnit tak tržní postavení.

V kreativním pojetí s vlastní tvorbou se 4camping opět spojil s externí produkcí a záměrně se vymezuje vůči běžnému narativu outdoorových značek, které často apelují na extrémní sportovní výkony a překonávání limitů. Místo toho sází na lidskost, pohodu a obyčejné chvíle strávené s blízkými.

Snové bydlení venku

Ústředním motivem kreativního konceptu je dětská fantazie. Hlavní dvacetivteřinový televizní spot zachycuje holčičku, která s odzbrojující upřímností a nadsázkou popisuje svůj vysněný dům: „Největší, s bazénem, měkoučké koberce a postel s nebesy… a jen pár sousedů, ale hrozně fajn.“ Tento snový a luxusní popis se v závěru spotu propojuje s reálným, avšak maximálně komfortním zážitkem z letního pobytu venku v české přírodě.

„Minulý rok jsme úspěšně vstoupili do světa televizních reklam. Podařilo se nám tím opět probudit růst v Česku o víc jak 20 procent meziročně. Naším cílem není nutit lidi k extrémním sportovním výkonům, ale jednoduše je dostat ven a nabídnout jim takový komfort, aby si pobyt v přírodě užili s radostí a nadsázkou. Ať už jedete s rodinou kempovat, nebo vyrážíte na odvážnější výlet, 4camping vás vybaví od hlavy až k patě,“ vysvětluje strategické pozadí kampaně Zbyšek Pochylý, marketingový ředitel 4camping.

Mediamix: Silná televize, digitál i prémiové OOH

Offline část kampaně je naplánována na červen a červenec 2026, zatímco online linka (zahrnující brandovou i výkonnostní složku) se protáhne až do srpna. Mediamix kombinuje široký zásah s cílenou regionální podporou.

Televize: Hlavním nosičem je 20vteřinový televizní spot, který na stanicích České televize doplní 10vteřinové sponzorské vzkazy logicky u počasí.

Digitál a sociální sítě: Videoformáty jsou nativně adaptovány pro online kanály Meta (Facebook, Instagram) a Google Ads.

OOH: Kampaň využije big boardy i smart boardy. Cílení je směřováno primárně na krajská města, kde 4camping provozuje své kamenné pobočky.

Rádio a eventy: V éteru kampaň podpoří rádiový seriál Terapie venkem. V rámci linky zážitkového marketingu pokračuje s  Výstavou stanů v Letňanech a objeví se například opět i na hudebním festivalu Rock for People.

Vizitka kampaně:

  • Zadavatel: ForCamping s.r.o.
  • Značka: 4camping
  • Produkční agentura: Framehill s.r.o.
  • Délka spotu: 20s
  • Scénář: Dušan Koutský, Adam Lokša, Zbyšek Pochylý, Vladimír Inek
  • Režie: Vladimír Inek
  • Kamera: David Malý
  • Použitá hudba (skladba): Going Home
  • Autor hudby: Captain Qubz

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