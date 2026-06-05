Šunka z Itálie kousek od domu. Tesco a BBH London spouštějí kampaň Quality Around the Corner

Tesco ve spolupráci s agenturou BBH London představilo novou kampaň s názvem „Quality Around the Corner“. Jejím cílem je posílit vnímání kvality potravin značky Tesco a ukázat péči, kterou řetězec věnuje výběru surovin a dodavatelů z různých částí světa – tím, že svět přemístí jen pár metrů od domova.
Kampaň sleduje hlavního hrdinu, který je na cestě do prodejny Tesco. V momentě, kdy ho jeho manželka poprosí například o zrající kozí sýr, objeví se za rohem od jejich společného domu jeskynní oblast West Country. V jedné z jeskyň pak Tesco prodává právě zrající sýr. Podobná situace se pak opakuje s italskou parmskou šunkou nebo skotským uzeným lososem. Spoty tím ukazují, že produkty s prémiovým původem a kvalitou z celého světa jsou zákazníkům dostupné v jejich místním Tescu doslova „za rohem“.
Podle zadavatelů kampaň zdůrazňuje, že v době, kdy si lidé chtějí stále častěji dopřát gastronomický zážitek srovnatelný s návštěvou restaurace doma, produkty Tesco jim umožňují dosáhnout vysoké kvality bez kompromisů. „Nejlepší odpovědí na zadání je přinést silný insight co nejpropracovanějším a nejpůvabnějším způsobem. ‚Quality Around the Corner‘ je přesně taková,“ uvedl Felipe Serradourada Guimaraes, Chief Creative Officer BBH London & Dublin.
Na důležitost kvality upozorňuje také Murray Bisschop, marketingový ředitel Tesco pro Velkou Británii. „Kvalita je pro naše zákazníky zásadní a tato kampaň ukazuje péči, odbornost a pozornost, které stojí za každým produktem na našich regálech. Od způsobu výběru surovin až po standardy, které udržujeme napříč řadou Tesco Finest, chceme ukázat, že výjimečné potraviny mohou být součástí každého nákupu v Tesco,“ říká.
Kampaň bude ve Velké Británii nasazena po dobu tří týdnů od 1. června. Zahrnuje televizní vysílání, kde poběží tři 30sekundové spoty a jeden 60sekundový hero film, dále VOD a SVOD platformy, venkovní i digitální venkovní reklamu, tisk, digitální kanály, rádio a sociální sítě.
Režie spotů se ujal Tim Bullock, produkci zajistila společnost Rogue Films.
Vizitka kampaně:
- Zadavatel: Tesco
- Marketingový ředitel Tesco UK: Murray Bisschop
- Agentura: BBH London
- Chief Creative Officer: Felipe Serradourada Guimarães
- Kreativní ředitel: Gary McCreadie
- Mediální agentura: EssenceMediacom
- Produkce: Rogue Films
- Režie: Tim Bullock
- Postprodukce a VFX: 1920
- Hudba: Black Sheep Music