Nový drink i Instagram. Jägermeister Orange startuje letní kampaň drinkem Zlatokopka

Kampaň navazuje na rostoucí popularitu jednoduchých long drinků, které zažívají boom. Jägermeister Orange se představuje jako ideální základ pro easy mixy do barů, na festivaly i domácí párty. Součástí kampaně budou sociální sítě, influenceři i aktivace na eventech.
Podle interních dat značky dnes již 45 procent konzumentů pije Jägermeister Orange ve formě míchaného drinku. Právě rostoucí obliba jednoduchých kombinací vedla značku k vytvoření drinku Zlatokopka, který staví na snadno dostupných ingrediencích (tonik a pomeranč) a rychlé přípravě.
„Zlatokopka vznikla pro všechny, kteří si chtějí připravit dobrý drink bez složitých receptů a zdlouhavého shánění ingrediencí. Stačí Jägermeister Orange, tonik, led a plátek pomeranče. Právě jednoduchost je dnes jedním z hlavních důvodů, proč si podobné kombinace získávají stále větší oblibu,“ říká Jakub Kozubík, senior brand manažer Jägermeister Orange pro Česko a Slovensko.
Součástí kampaně jsou nové instagramové profily @jagermeisterorangecz a @jagermeisterorangesk, které budou plně věnované značce Jägermeister Orange. Fanoušci na nich najdou inspiraci nejen na jednoduché drinky, ale také tipy na akce, soutěže a obsah vznikající ve spolupráci s influencery, a to v průběhu celého roku. Tváří kampaně budou například Michaela Fenkl, Verune, Katezinka, Dima a další spolupracující influenceři.
Zlatokopku budou moci spotřebitelé ochutnat také na řadě kulturních a hudebních akcí. Jägermeister Orange bude během léta přítomen například na koncertech Ewy Farne v pražském Edenu, na řadě eventů v Karlových Varech, na festivalu Colours of Ostrava nebo na slovenském Grape.
„Od uvedení Jägermeister Orange vidíme, že si produkt získává nadprůměrnou oblibu mezi mladšími dospělými spotřebiteli. Ve srovnání s kategorií lihovin oslovuje výrazně více lidí ve věku 18 až 34 let, což přičítáme nejen jeho jemnější pomerančové chuti, ale také způsobu, jakým jej lidé konzumují – často právě v jednoduchých míchaných kombinacích. Zlatokopka je přirozeným pokračováním tohoto trendu,“ doplňuje Kozubík.
Na český a slovenský trh vstoupil Jägermeister Orange v roce 2024. Podle průzkumu agentury Kantar dnes produkt zná devět z deseti lidí a tři ze čtyř spotřebitelů, kteří jej ochutnali, deklarují, že by si jej koupili znovu. Značka letos na tento úspěch navazuje kampaní postavenou kolem Zlatokopky, jednoduchého drinku z Jägermeister Orange a toniku, který spotřebitelům nabízí další způsob, jak produkt ochutnat.
Vizitka kampaně:
- Název kampaně: Jägermeister ORANGE – Zlatokopka (Orange + Tonic)
- Klient: Mast-Jaegermeister CZ s.r.o.
- Značka: Jägermeister ORANGE
- Nasazení: červen 2026
- Media-mix: online, sociální média, print
- Kreativa: Boldie Collective s.r.o.
- Produkce: WE DONT CARE WE CREATE s.r.o.