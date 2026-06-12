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Moderní web pro lakros dotváří proměnu vizuální identity. Nový olympijský sport se naplno otevírá veřejnosti

Nový web České lakrosové unie navazuje na logo, které pod značkou CZ LAKROS spatřilo světlo světa před dvěma lety. Na adrese www.lakros.cz tak najdou nejen lakrosoví nadšenci, ale i široká veřejnost, vše potřebné. Nové online prostředí připravili na míru lidé z platformy EOS, kteří mají zkušenosti s vytvářením klubových webů pro mnoho sportovních organizací. Na svazové úrovni však šlo o první dílo.

V červnu roku 2024 přišla Česká lakrosová unie (ČLU) s novým logem i vizuální identitou. Esencí značky CZ LAKROS je dynamičnost. Nový styl lépe vystihuje současnou vizi a hodnoty, což je sport plný dynamiky, zážitků a emocí. Přesně po dvou letech představuje lakros také nové moderní webové stránky ve stejném duchu. Jsou postaveny na míru za pomocí barev, typografie i celkového layoutu, které už jsou v poslední době zaběhnuté.

„Nový web byl posledním kouskem skládačky do naší nové vizuální identity. Konečně máme moderní prostor, skrze který můžeme lakros představit široké veřejnosti,“ říká členka výkonného výboru ČLU a prezidentka Českého ženského lakrosu Barbara Bažantová.

Po dlouhých letech tak přichází změna, která přibližuje nový olympijský sport právě i lidem, kteří lakros znají jen okrajově, případně se s ním teprve chtějí seznámit. Nový web je centrální rozcestník celého lakrosu v Česku. Na jednom místě sdružuje všechny varianty lakrosu, soutěže, výsledky, tabulky i aktuální dění. Web je rychlý a dobře čitelný i na mobilních telefonech.

„Jde o přehledný a živý prostor, který odpovídá tomu, jak se tento sport v Česku vyvíjí. Navazujeme na silnou tradici, ale zároveň otevíráme dveře budoucnosti, s cílem být blíž hráčům, fanouškům i dalším generacím, které tenhle sport posunou zase o kus dál,“ vysvětluje prezident Českého svazu mužského lakrosu Jiří Tilšer.

O výstavbu se postarala platforma EOS, která má na kontě stovky serverů pro sportovní kluby. „Je to náš první web pro celý sportovní svaz. Dosud jsme je stavěli pro jednotlivé kluby. Svazový web byl logický milník a Česká lakrosová unie byla skvělý první partner. Dostala vyzkoušený a stabilní základ, ale s vlastní tváří a strukturou ušitou na míru. Technicky bych vypíchl automatické napojení na soutěžní data z výsledkového systému Pointbench,“ líčí Ondřej Syrový, výkonný ředitel a zakladatel platformy EOS.

Před ním a jeho kolegy stála velká výzva. Lakros má totiž mnoho variant a přehlednost byla jedním z klíčových zadání. „Nejnáročnější bylo správně namodelovat strukturu jednotlivých variant lakrosu a soutěží. Je to o dost členitější než u běžného sportovního klubu,“ ví Syrový.

 „Schopnost dobře uspořádat informace napříč celým prostředím našeho sportu považuji za jeden z největších přínosů,“ pochvaluje si Tilšer. S uživatelsky příjemným prostředím souhlasí i Bažantová: „Žádná informační džungle, všechno podstatné najdete na pár kliknutí. Za mě je web čistý a přehledný. Líbí se mi jeho vzdušný design.“

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