„Jsou penalty a ty vaříš chilli?“ Gordan Ramsay v nové kampani Uber Eats nutí lidi nevařit

Film, jehož základem je paradoxní situace, kdy jeden z nejslavnějších kuchařů světa radí lidem, aby nevařili. Gordon Ramsay v novém spotu Uber Eats dramaticky zasahuje do kuchyní fotbalových fanoušků, aby kvůli vaření nepřišli o klíčové momenty fotbalového mistrovství světa.
S blížícím se Mistrovství světa ve fotbale roste napětí nejen na stadionech, ale i v jednotlivých domácnostech. Právě na chování a emoce fotbalových fanoušků cílí nová kampaň platformy Uber Eats, ve které hlavní roli převzal michelinský šéfkuchař Gordon Ramsay. V dramatickém, ale zároveň humorném reklamním spotu rázně zasahuje do domácností fanoušků, aby je uchránil před zmeškáním důležitého okamžiku zápasu kvůli vaření.
Ramsay se ve spotu objevuje se svou typickou intenzitou, energií a ikonickou rozčileností. Divákům nekompromisně vysvětluje, že večeře může počkat a jedinou prioritou je teď dění na hřišti. Kampaň, pod kterou je podepsaná kreativní agentura Mother, staví na snadno uvěřitelných a prožitých situacích, se kterými se dokáže ztotožnit každý sportovní nadšenec.
Spot s názvem „Kdo by v takové chvíli mohl vařit?“ kombinuje komedii s vhledem do spotřebitelského chování během velkých sportovních událostí. Z marketingového hlediska sází Uber Eats na kontrast: kuchařská celebrita, která obvykle lidi ke kulinářskému umění motivuje, ve spotu funguje jako přísný dohled, který jakékoliv domácí vaření naopak striktně zakazuje. Cíl dovážkové služby je přitom jasný: posílit pozici Uber Eats jako první volby pro rychlé občerstvení ve chvílích, kdy televizní obrazovka prostě nepočká.