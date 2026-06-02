FerMato míří do televize. V první velké brandové kampani sází na vlastní jazyk i letní atmosféru

Česká značka FerMato spouští svou první televizní brandovou kampaň. Primárně se v ní soustředí na komunikaci své vlakové lodi – fermentovaných zálivek. Kampaň poběží od června na kanálech skupiny Prima a staví na jednoduchém konceptu, který pracuje se slovní hříčkou, letní atmosférou i s osobním zapojením zakladatele značky.
Značka FerMato vstupuje do televize se svou dosud největší brandovou kampaní. Hlavní roli v ní hrají zálivky FerMato, konkrétně nejprodávanější varianta Klasika. „Televizní komunikace má podpořit především dlouhodobé budování značky a její znalosti mezi spotřebiteli,“ říká Radim Stráník, zakladatel a majitel společnosti.
Kampaň poběží od 1. června po celý měsíc, následně také během července a srpna. Po zářijové pauze se počítá s návratem kampaně pravděpodobně v říjnu a listopadu. Spoty budou nasazeny napříč portfoliem kanálů skupiny Prima.
Specifikem kampaně je osobní zapojení zakladatele značky, který ve spotu vystupuje. Kreativní koncept stojí na slovní hříčce s koncovkou „to“, která prostupuje celou komunikací. Ve spotu tak zaznívají slogany jako „ferma to“, „chutná to“, „světové unikáto“, „zkusí to“ nebo „ochutná to“.
„Možná to působí trochu bláznivě, ale brandově nám ten princip velmi funguje. Je jednoduchý, zapamatovatelný a lidé si ho rychle spojují se značkou,“ popisuje koncept Radim Stráník.
Letní atmosféra a grilování
Na kampani značka spolupracovala s kreativní agenturou Adeverti CZ s vlastní produkcí Independent Video. Natáčení probíhalo v exteriérech nedaleko Frýdku-Místku a vizuálně pracuje s uvolněnou letní atmosférou, ke které neodmyslitelně patří grilování.
Na výsledné podobě spotu se ve spolupráci s kreativní agenturou podílel také Leon Sverdlin, respektovaný kreativní a marketingový stratég s dlouholetými zkušenostmi z české reklamní branže. Jeho pohled podle značky pomohl celý kreativní princip komunikace posunout tak, aby byl výrazný a snadno rozpoznatelný.
„Cílem bylo vytvořit komunikaci, která bude působit autenticky a nezaměnitelně, naplno využije brandové assety a zároveň přirozeně naváže na dosavadní komunikaci značky, ve které byl majitel dlouhodobě aktivní především na sociálních sítích. Exteriér i atmosféru spotu jsme zvolili tak, aby podprahově upozorňovaly na to, že jde o zcela přírodní produkt z čerstvých surovin bez jakýchkoliv chemických přísad,“ říká Petr Mohyla z Adverti.
Vstup do televize FerMato vnímá jako přirozený krok ve svém dalším rozvoji. Vedle výkonových aktivit chce více investovat také do budování povědomí. „Naše cílová skupina je stále velmi televizní. Oslovení této skupiny prostřednictvím kampaně nám proto dává velký smysl,“ vysvětluje Stráník.
Vizitka kampaně:
- Klient: FerMato
- Kreativní agentura: ADVERTI CZ
- Mediální agentura: PHD Media
- Produkce: INDEPENDENT VIDEO (ADVERTI CZ)
- Kreativní spolupráce: Leon Sverdlin
- Režie: Šimon Rožnovský