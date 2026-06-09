„F*ck Luck!“ říká Tipsport v nové kampani od DDB.about95

Největší sázková společnost v Česku spouští s agenturou DDB.about95 kampaň k fotbalovému mistrovství světa, ve které se obrací především na mladší generaci fanoušků.
Fotbalové mistrovství přitahuje pozornost milionů fanoušků a každý z nich ho prožívá trochu jinak. Někdo věří číslům, někdo emocím a někdo stylu. Právě rozmanitost těchto přístupů se stala inspirací pro novou kampaň Tipsportu a DDB.about95, která se zaměřuje spíše na lidský element fandění než na sázení samotné. Kampaň F*ck Luck doplňuje claim „Máš to ve svejch rukou“ a vybízí fanoušky z generace Z, aby se řídili především sami sebou.
Ústřední roli v kampani hrají fanouškovské tribes, především Styler, Statistik a Srdcařka. Tři odlišné osobnosti s různými přístupy k fandění, které ale mají jedno společné. Dělají to po svém.
Tuto myšlenku rozvíjí také hlavní online spot, který vznikl pod režisérskou taktovkou Veroniky Jelšíkové, a ve kterém sledujeme všechny tři zástupce fanouškovských kmenů v jejich přirozeném prostředí.
„Při hledání konceptu pro fotbalový šampionát jsme chtěli vytvořit něco, co bude blízké GenZ fanouškům a zároveň se odliší od standardní komunikace sázkových společností. Místo mluvení o štěstí jsme se rozhodli oslavit vlastní názor a osobitost. Děkujeme Tipsportu, že se nebál jít s námi do tak odvážné myšlenky,“ říká Radek Mojžíš, kreativní ředitel DDB.about95.
„Každému kmeni jsme chtěli dát vlastní svět, vlastní estetiku i atmosféru, a proto jsme pro natáčení vytvořili tři specifické pokoje, které fungovaly jako fyzické ztvárnění jejich charakterů. Celý koncept jsme od začátku navrhovali social-first tak, aby jednotlivé vizuální světy mohly přirozeně fungovat a rozvíjet se v dalších exekucích napříč digitálními kanály,“ říká Iva Nitkulinec, druhá z dia kreativních ředitelů agentury.
Pro fanoušky bude připravena také speciální microsite www.fuckluck.cz, kde budou moci získat limitované dropy merche, vstupenek na festival Offseason, nebo si udělat takzvaný tribe test, který odhalí, jaká fanouškovská krev jim koluje v žilách. Součástí projektu je také spolupráce se zmiňovaným festivalem Offseason, content room s influencery F*ck Luck House.
Kampaň bude primárně probíhat na platformách Meta, YouTube a TikTok. Dále se objeví také na OOH a CLV plochách, na Spotify a v dalších digitálních formátech. Poběží po celou dobu Mistrovství světa ve fotbale 2026.
Vizitka kampaně:
- Creative Director: Radek Mojžíš, Iva Nitkulinec
- Business Director: Rostislav Novák
- Junior Project Manager: Karin Volicerová
- Head Producer: Ondřej Martinec
- Senior Art Director: Jakub Jedinák
- Senior Copywritter: Pavel Hájek, Markéta Kolodžejová
- Senior Integrated Designer: David Boleslav
- Head of Social Media: Alexander Doktor
- Post-production operator: Pello Serón
- Sound Designer: Ondřej Dvořák
- Production Company: Stink Czech Republic
- Director: Veronika Jelšíková
- Producer: Martin Melichar
- Director of Photography: David Hofmann
- Post Company: R.U.R. Postproduction