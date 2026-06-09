Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„F*ck Luck!“ říká Tipsport v nové kampani od DDB.about95

Největší sázková společnost v Česku spouští s agenturou DDB.about95 kampaň k fotbalovému mistrovství světa, ve které se obrací především na mladší generaci fanoušků.

Fotbalové mistrovství přitahuje pozornost milionů fanoušků a každý z nich ho prožívá trochu jinak. Někdo věří číslům, někdo emocím a někdo stylu. Právě rozmanitost těchto přístupů se stala inspirací pro novou kampaň Tipsportu a DDB.about95, která se zaměřuje spíše na lidský element fandění než na sázení samotné. Kampaň F*ck Luck doplňuje claim „Máš to ve svejch rukou“ a vybízí fanoušky z generace Z, aby se řídili především sami sebou.

Ústřední roli v kampani hrají fanouškovské tribes, především Styler, Statistik a Srdcařka. Tři odlišné osobnosti s různými přístupy k fandění, které ale mají jedno společné. Dělají to po svém.

Tuto myšlenku rozvíjí také hlavní online spot, který vznikl pod režisérskou taktovkou Veroniky Jelšíkové, a ve kterém sledujeme všechny tři zástupce fanouškovských kmenů v jejich přirozeném prostředí.

„Při hledání konceptu pro fotbalový šampionát jsme chtěli vytvořit něco, co bude blízké GenZ fanouškům a zároveň se odliší od standardní komunikace sázkových společností. Místo mluvení o štěstí jsme se rozhodli oslavit vlastní názor a osobitost. Děkujeme Tipsportu, že se nebál jít s námi do tak odvážné myšlenky,“ říká Radek Mojžíš, kreativní ředitel DDB.about95.

 „Každému kmeni jsme chtěli dát vlastní svět, vlastní estetiku i atmosféru, a proto jsme pro natáčení vytvořili tři specifické pokoje, které fungovaly jako fyzické ztvárnění jejich charakterů. Celý koncept jsme od začátku navrhovali social-first tak, aby jednotlivé vizuální světy mohly přirozeně fungovat a rozvíjet se v dalších exekucích napříč digitálními kanály,“ říká Iva Nitkulinec, druhá z dia kreativních ředitelů agentury.

Pro fanoušky bude připravena také speciální microsite www.fuckluck.cz, kde budou moci získat limitované dropy merche, vstupenek na festival Offseason, nebo si udělat takzvaný tribe test, který odhalí, jaká fanouškovská krev jim koluje v žilách. Součástí projektu je také spolupráce se zmiňovaným festivalem Offseason, content room s influencery F*ck Luck House.

Kampaň bude primárně probíhat na platformách Meta, YouTube a TikTok. Dále se objeví také na OOH a CLV plochách, na Spotify a v dalších digitálních formátech. Poběží po celou dobu Mistrovství světa ve fotbale 2026.

Vizitka kampaně:

  • Creative Director: Radek Mojžíš, Iva Nitkulinec
  • Business Director: Rostislav Novák
  • Junior Project Manager: Karin Volicerová
  • Head Producer: Ondřej Martinec
  • Senior Art Director: Jakub Jedinák
  • Senior Copywritter: Pavel Hájek, Markéta Kolodžejová
  • Senior Integrated Designer: David Boleslav
  • Head of Social Media: Alexander Doktor
  • Post-production operator: Pello Serón
  • Sound Designer: Ondřej Dvořák
  • Production Company: Stink Czech Republic
  • Director: Veronika Jelšíková
  • Producer: Martin Melichar
  • Director of Photography: David Hofmann
  • Post Company: R.U.R. Postproduction

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover_2026-23
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-23
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Lemur 2026
Akce a soutěže
Souhvězdí Lemur v pražském Planetáriu
Jake Barrow
Online a social
Barrow: Česko je plné momentů, které čekají, až je někdo využije
Portrait Of Caucasian Handsome Man Using Smartphone in 3D Cyberspace With Animated Social Media Interfaces, Video Games, Viral Videos, Internet Content. Visualization Of Blockchain Technology Concept
Online a social
Influencer obsah jako nové SEO aktivum

MAM Exkluzivně v časopise

Carvajal
Komunita a lidé
Carvajal: AI nesmí nahradit novinářský úsudek
Petar Babic
Komunita a lidé
Babić: Zákazníky nezajímá, jak technologie funguje
Radek Vítek
Komunita a lidé
Vítek: Firmy se musejí naučit reagovat rychleji
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
056_26_Digihive+marek_foto
Komunita a lidé
Synergie agentur v Troji. Boomerang a Digihive oznamují spolupráci
Welker - Obluk_nový web-otvírák - 2025-06-23T093718
Komunita a lidé
Ondřej Obluk odchází po 28 letech z Ogilvy. Jde o důsledek organizačních změn ve WPP
Timplich
Komunita a lidé
Dva světy, jeden výsledek: když se kreativní eventová agentura potká s vlastní výrobou
Kiwi
Zadavatelé a značky
Kiwi.com zapojuje AI. Chce zjednodušit vyhledávání, řešení komplikací i vlastní komunikaci
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ