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DFMG nově zastřešuje výkonnostní marketing pro investiční skupinu Fidurock a její portfolio

Od začátku letošního roku převzala digitální agentura Digital First Marketing Group (DFMG) kompletní správu výkonnostních kampaní pro investiční skupinu Fidurock. Spolupráce, která vzešla z nedávného výběrového řízení, zahrnuje nejen samotné investiční fondy, ale i lifestylové a realitní projekty z portfolia skupiny, včetně signature smart, sound & cinema showroomu VOIX či nájemního bydlení Livimi.

Agentura DFMG ve výběrovém řízení nahradila dosavadní agentury a převzala zodpovědnost za komplexní řízení digitálních kanálů napříč různorodým ekosystémem klienta.

Do správy DFMG tak nově spadá mix značek. Na jedné straně jde o výkonnostní
e-commerce kampaně pro signature smart, sound & cinema showroom a e-shop pod hlavičkou VOIX a monobrandového obchodu Bang & Olufsen. Na straně druhé agentura řídí B2C i B2B lead generation kampaně pro investiční fondy skupiny Fidurock zaměřené na retail parky a rezidenční bydlení, projekt nájemního bydlení Livimi, prémiový rezidenční projekt NEAR living a projekt studentského ubytování Dorm.

„Portfolio skupiny Fidurock pro nás představuje krásnou, ale zároveň velmi komplexní výzvu. Nespravujeme jen jeden e-shop nebo jednu službu, ale celý ekosystém značek, které mají odlišné cílové skupiny – od drobných investorů přes kupce prémiové elektroniky až po B2B partnery a architekty. Naší hlavní přidanou hodnotou v této spolupráci je schopnost podívat se na tyto projekty strategicky, sjednotit a zpřesnit datovou analytiku a hledat mezi jednotlivými vertikálami efektivní byznysové synergie,“ říká Jan Hloušek, Account Director z DFMG.

Změna agentury souvisí s potřebou klienta získat hlubší analytický vhled, preciznější reporting a proaktivnější přístup k optimalizaci mediálních rozpočtů.

„S růstem našich aktivit a rozšiřováním nemovitostního portfolia se přirozeně proměnily i naše potřeby. Hledali jsme partnera, který nám pomůže takto komplexní portfolio lépe uchopit a dále rozvíjet. Od týmu DFMG očekáváme především přesný datový reporting, o který se chceme napříč našimi značkami opírat, stejně jako proaktivní a partnerský přístup a efektivní nakládání s prostředky,“ doplňuje David Nguyen, Head of Marketing ze skupiny Fidurock.

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