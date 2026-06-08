BuzzBallz spouští fotbalovou kampaň. Značka bývalé středoškolské učitelky propaguje alkohol nahotou

Americká značka ready-to-drink koktejlů BuzzBallz spouští novou limitovanou edici SoccerBallz a současně uvádí reklamní kampaň „Streaker Steve“, která sází na absurdní humor a sportovní nadsázku.
Spot pracuje s příběhem fiktivního narušitele fotbalových zápasů Steva Bella, bývalého exhibicionisty, který se odmítá smířit s tím, že pozornost fanoušků už nepatří jeho legendárním nahým výběhům na trávník. Diváci tak sledují, jak Steve nostalgicky vzpomíná na své slavné dny a zoufale se snaží všem připomenout své „ballz“, jen aby si nakonec uvědomil, že jediné „ballz“, které budí zájem, jsou BuzzBallz.
Kampaň poběží od 20. května do 30. června na platformách Meta, TikTok a YouTube ve formátech o délce 6, 15 a 30 sekund. Kreativu připravila sanfranciská agentura Erich & Kallman společně s interním týmem The Shop ze skupiny Sazerac.
Nová fotbalová aktivace navazuje na dlouhodobý positioning značky, která stojí na výrazném vizuálním stylu, ironickém humoru a ikonickém kulatém balení. Právě to se stalo jedním z hlavních poznávacích znaků BuzzBallz, který zároveň odkazuje na příběh zakladatelky Merrilee Kick.
Ta přišla s nápadem na produkt v polovině nultých let během horkého odpoledne v Texasu, kdy ještě pracovala jako středoškolská učitelka. Zatímco seděla u bazénu a opravovala testy, dostala chuť na alkoholický drink. Napadlo ji tehdy, že by bylo praktičtější pít koktejl z plastového obalu místo křehké skleničky.
Inspiraci pro charakteristický kulatý tvar našla doma v dekorativním skleněném svícnu z rodinné dovolené. Mechanismus otevírání pak údajně odvodila od tuby na tenisové míčky, kterou zahlédla v obchodě se sportovními potřebami.
Po dokončení MBA začala Merrilee Kick detailně studovat alkoholový trh, vzala si půjčku a společně s rodinou rozjela vlastní podnikání. Z lokálního projektu se postupně stala značka distribuovaná po celých Spojených státech i na mezinárodních trzích.
V roce 2025 Marrilee Kick opustila pozici CEO a přesunula se do poradní role. Značku převzala společnost Sazerac. Aktuální kampaň „Streaker Steve“ ale dokazuje, že značka ani po změně vedení neustupuje ze své komunikace postavené na výrazné estetice, virálním humoru a nadsázce. Fotbalová limitovaná edice SoccerBallz má podle BuzzBallz potvrdit ambici dál rozvíjet popkulturní přesah značky a posilovat její viditelnost zejména na sociálních sítích.