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Apple pokračuje v platformě „Privacy. That’s iPhone“. Nová kampaň ukazuje online trackery jako dotěrné pronásledovatele

Společnost Apple spouští novou globální kampaň zaměřenou na ochranu soukromí uživatelů. Navazuje tak na více než sedm let trvající komunikaci postavenou na přesvědčení, že soukromí je základním lidským právem. Nejnovější kreativní koncept upozorňuje na rozsah online sledování a současně představuje prohlížeč Safari jako nástroj, který pomáhá uživatelům chránit jejich data při procházení internetu.

Ústředním prvkem kampaně je spot „Clingers“, který personifikuje online trackery do podoby znepokojivých postav v chromově lesklých teplákových soupravách. Tyto postavy se doslova přilepují k lidem a pronásledují je při každém pohybu po internetu. Reklama dramatizuje fungování datové ekonomiky, která často sbírá informace o chování uživatelů bez jejich vědomí či souhlasu. Příběh vrcholí ve chvíli, kdy Safari sledovací mechanismy zablokuje a uživatele od nich osvobodí.

Vedle televizního spotu Apple nasazuje také digitální kampaň „Tracker Invasion“, která rozšiřuje kreativní myšlenku přímo do online prostředí. Trackeři se v ní objevují uvnitř digitálních reklamních formátů a sledují uživatele během surfování, než jsou funkcemi Safari odstraněni. Cílem je upozornit na problematiku ochrany soukromí přímo v okamžiku, kdy lidé internet aktivně používají.

Kampaň zároveň komunikuje konkrétní funkce prohlížeče Safari, které mají chránit soukromí uživatelů. Patří mezi ně Intelligent Tracking Prevention využívající strojové učení přímo v zařízení k blokování sledování napříč weby nebo Fingerprint Defense, která omezuje možnost identifikace zařízení prostřednictvím takzvaného digitálního otisku. Obě funkce jsou aktivní ve výchozím nastavení.

Globální mediální nasazení odstartovalo 3. června 2026. Kampaň poběží v televizním vysílání, digitálních médiích, na sociálních sítích, v kinech, na YouTube, v outdooru i na vlastních kanálech společnosti Apple.

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