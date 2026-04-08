Televize Nova a neziskové organizace spustily kampaň Hejt není názor

Nova spolu s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař spustila kampaň zaměřující se na hejt komentáře na sociálních sítích. Spolu s představiteli z řad známých osobností jako je například herec Jiří Langmajer nebo novinářka Zdislava Pokorná upozorňují na psychické dopady, které mohou nenávistné komentáře způsobovat.

Nenávistné komentáře na sociálních sítích podle tvůrců kampaně představují rostoucí fenomén s prokazatelným dopadem na duševní zdraví uživatelů, a to zejména mladých lidí. Vedou ke zvýšenému stresu, úzkosti i snížení sebevědomí a mohou způsobit pocity izolace. TV Nova proto společně s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař spustila osvětovou kampaň, která na dopady takovýchto komentářů upozorňuje.

Tvářemi kampaně Hejt není názor, kterou ve spolupráci s produkční společností Barletta TV Nova připravila, jsou například herci Jiří Langmajer, Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková, Karolína Lipowska, moderátorská dvojice Dominik Vršanský a Kateřina Pechová a novinářka Zdislava Pokorná.

Ve spotu, režírovaném dokumentaristkou Marií Magdalénou Kochovou, nejprve na kameru čtou komentáře, s nimiž se běžně v online prostředí setkávají. Od těch nejvulgárnějších nadávek, přes otevřené výhrůžky až po přání smrti. Poté jsou autoři nenávistných komentářů kontaktováni a pozváni na osobní schůzku, kde mohou svůj pohled sdělit terči svých komentářů do očí. Žádný z nich se na setkání nedostavil.

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover_2026-14
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

Nová kapitola ČSOB: Chceme dlouhodobé vztahy, říká Jón
Profesní síť, nebo sociální rituál? LinkedIn v roce 2026
Evoluce nebo revoluce? Co přinesou 6G sítě

Outdoorová reklama: návrat respektu k veřejnému prostoru
2026 lahví ležáku pro Vatikán: Prazdroj drží tradici patnáctým rokem
Štěpán: Typickým klientem už dávno není koncový spotřebitel, ale velká firma
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
CzechTourism zveřejnil neobjevené skvosty Česka pro rok 2026
Do VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, držitelka řady mezinárodních ocenění
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
Untitled design (4)
Akce a soutěže
Young Lions 2026 znají vítěze. Zlato mají kreativci z Ogilvy, Follow Bubble, Story TLRS, VML i Plzeňského Prazdroje
Muzeum Petrof
Zadavatelé a značky
CzechTourism zveřejnil neobjevené skvosty Česka pro rok 2026
Sinead Roarty
Komunita a lidé
Do VML Czechia nastupuje Sinead Roarty, držitelka řady mezinárodních ocenění
3_Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí originální novinku Nulku
Kreativita a kampaně
Kofola reaguje na aktuální trendy a uvádí novinku Nulku
