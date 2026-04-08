Televize Nova a neziskové organizace spustily kampaň Hejt není názor

Nova spolu s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař spustila kampaň zaměřující se na hejt komentáře na sociálních sítích. Spolu s představiteli z řad známých osobností jako je například herec Jiří Langmajer nebo novinářka Zdislava Pokorná upozorňují na psychické dopady, které mohou nenávistné komentáře způsobovat.
Nenávistné komentáře na sociálních sítích podle tvůrců kampaně představují rostoucí fenomén s prokazatelným dopadem na duševní zdraví uživatelů, a to zejména mladých lidí. Vedou ke zvýšenému stresu, úzkosti i snížení sebevědomí a mohou způsobit pocity izolace. TV Nova proto společně s neziskovými organizacemi Safezona, Linka bezpečí a Nepanikař spustila osvětovou kampaň, která na dopady takovýchto komentářů upozorňuje.
Tvářemi kampaně Hejt není názor, kterou ve spolupráci s produkční společností Barletta TV Nova připravila, jsou například herci Jiří Langmajer, Sandra Nováková, Martha Issová, Patricie Solaříková, Karolína Lipowska, moderátorská dvojice Dominik Vršanský a Kateřina Pechová a novinářka Zdislava Pokorná.
Ve spotu, režírovaném dokumentaristkou Marií Magdalénou Kochovou, nejprve na kameru čtou komentáře, s nimiž se běžně v online prostředí setkávají. Od těch nejvulgárnějších nadávek, přes otevřené výhrůžky až po přání smrti. Poté jsou autoři nenávistných komentářů kontaktováni a pozváni na osobní schůzku, kde mohou svůj pohled sdělit terči svých komentářů do očí. Žádný z nich se na setkání nedostavil.