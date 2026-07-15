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Slobodan Vukša se stává obchodním ředitelem Gorenje pro Českou republiku a Slovensko

Společnost Gorenje, která je od roku 2018 součástí skupiny Hisense, jmenuje Slobodana Vukšu novým obchodním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko. Vukša do nové role přináší dlouholeté manažerské zkušenosti i znalost obchodního řízení na několika evropských trzích. Ve funkci vystřídá Zdeňka Štětinu.

Slobodan Vukša je s Gorenje profesně spjat od roku 1997. V minulosti působil mimo jiné jako generální ředitel společnosti pro Rumunsko, Bulharsko a Řecko a od prosince 2024 vedl v České republice a na Slovensku obchodní aktivity značky ASKO. V nové roli bude odpovědný za obchodní řízení celé společnosti na českém a slovenském trhu.

„Český a slovenský trh velmi dobře znám a vnímám jejich specifika i vysoká očekávání zákazníků a obchodních partnerů. Mým cílem je navázat na silnou pozici, kterou dlouhodobě budoval Zdeněk Štětina, a společně s týmem dále rozvíjet naše partnerství i obchodní výsledky. Věřím, že právě kombinace kontinuity a nových impulzů je tím, co nám pomůže uspět i v dalších letech,“ dodal Slobodan Vukša.

Na pozici obchodního ředitele střídá Zdeňka Štětinu, který ve společnosti působil tři desetiletí a významně se podílel na jejím obchodním rozvoji, budování vztahů s obchodními partnery i posilování pozice značek Gorenje, MORA a dalších značek skupiny v segmentu domácích spotřebičů.

„Po 30 letech nastal čas uzavřít jednu významnou kapitolu mé profesní kariéry. Se společností Gorenje se loučím s velkou vděčností, respektem a v těch nejlepších vztazích. Vždy pro mě byla více než jen zaměstnavatelem – stala se místem, se kterým budu mít navždy silné osobní i profesní pouto,“ uvedl Štětina.

Společnost Gorenje bude i nadále pokračovat v rozvoji svých značek na českém a slovenském trhu a v posilování spolupráce s obchodními partnery napříč segmentem domácích spotřebičů.

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