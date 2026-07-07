Novým generálním ředitelem McDonald’s pro Českou republiku a Slovensko se stal Gareth Pearson

Společnost McDonald’s s účinností od července 2026 oznamuje jmenování Garetha Pearsona generálním ředitelem pro Českou republiku a Slovensko. Pearson do své nové role přináší zkušenosti z oblasti provozní strategie, franšízingu a vedení lidí, které získal napříč různými trhy
Gareth Pearson přináší mezinárodní zkušenosti ze společnosti McDonald’s, kde během své kariéry prošel řadou pozic od práce přímo v restauracích až po vrcholové manažerské role na mezinárodní úrovni. Naposledy působil jako Vice President a Chief Restaurant Officer pro segment International Operated Markets (IOM), kde odpovídal za provozní strategii napříč různými trhy, podporu výkonnosti restaurací a rozvoj spolupráce s franšízanty. Dlouhodobě se zaměřuje na vytváření strategií vycházejících z potřeb zákazníků a na budování silných a výkonných týmů.
Před touto funkcí působil Pearson ve vedení trhu Velké Británie a Irska, jednoho z největších trhů společnosti McDonald’s. Jako Chief Restaurant Officer odpovídal za strategii restaurací a franšízingu včetně klíčových oblastí provozu a rozvoje služeb, jako je například McDelivery. Zkušenosti má také z role Chief People Officer, kde se zaměřoval na rozvoj zaměstnanců a personální strategii napříč trhem.
Ve své nové pozici bude Pearson zodpovědný za další rozvoj McDonald’s v České republice a na Slovensku. Zaměří se především na zlepšování zákaznické zkušenosti, dlouhodobou výkonnost restaurací, rozvoj zaměstnanců a spolupráci s franšízanty, stejně jako na další rozšiřování sítě restaurací.
„To, co dělá McDonald’s výjimečným, jsou naši lidé, síla celého systému, a především každodenní zážitek, který pro naše zákazníky vytváříme. Česká republika a Slovensko jsou trhy se silnou sítí restaurací a skvělými licenčními partnery. Mým cílem je na těchto pevných základech dále stavět, zajišťovat, aby každý zákazník měl při návštěvě McDonald’s co nejlepší zážitek, a zároveň rozvíjet naše týmy a podporovat spolupráci s franšízanty. Na tuto novou roli se velmi těším,“ říká Pearson.
Jmenování je součástí širších organizačních změn v rámci společnosti McDonald’s. V jejich důsledku se Ukrajina, která dosud fungovala společně s Českou republikou a Slovenskem jako jeden celek, nově stává samostatným trhem s vlastním vedením. Do jeho čela se postaví Yuliya Badritdinova, která doposud působila jako generální ředitelka pro Českou republiku, Slovensko a Ukrajinu.