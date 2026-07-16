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Jan Vlček posiluje vedení skupiny Prima jako Executive Advisor to the Board

Skupina Prima posiluje svůj top management. Na nově vytvořenou pozici Executive Advisor to the Board nastupuje Jan Vlček, zkušený mezinárodní mediální manažer s více než dvacetiletou praxí v oblasti strategického řízení, obchodu a investic. Ve své nové roli bude podporovat board mediální skupiny Prima v oblasti strategického rozvoje, obchodních příležitostí a dlouhodobého růstu společnosti.

Jan Vlček bude s boardem skupiny Prima spolupracovat především na rozvoji obchodní strategie, nastavování dlouhodobých partnerství a identifikaci nových obchodních i strategických příležitostí. Podílet se bude také na přípravě obchodní politiky pro následující období, rozvoji obchodních modelů napříč televizními, digitálními a rádiovými aktivitami či na optimalizaci reklamních výnosů. Součástí jeho agendy bude rovněž rozvoj creative sales a obchodních příležitostí v oblasti sportovního obsahu.

„Jan Vlček patří k nejrespektovanějším manažerům českého mediálního trhu. Díky svým mezinárodním zkušenostem, hluboké znalosti obchodního prostředí i strategického řízení bude významnou posilou pro další rozvoj skupiny Prima. Věřím, že jeho schopnosti nám pomohou naplňovat naše ambiciózní obchodní i strategické cíle,“ říká Lukáš Kubát, generální ředitel skupiny Prima.

„Prima je silná a respektovaná mediální skupina s významným potenciálem dalšího růstu. Velmi si vážím důvěry, kterou jsem získal, a těším se na spolupráci s vedením společnosti. Mou ambicí je přispět svými zkušenostmi k dalšímu rozvoji skupiny, posilování její tržní pozice a hledání nových obchodních i strategických příležitostí,“ říká Jan Vlček.

Jan Vlček v minulosti působil jako co-CEO TV Nova v České republice a následně zastával pozici Group Revenue Officer společnosti CME, kde řídil obchodní strategii napříč šesti evropskými trhy. Naposledy působil jako Investment Director pro sektor médií, kde jako zástupce hlavního akcionáře společnosti Across Finance a.s. dohlížel na vedení marketingových společností skupiny IPG působících v osmi zemích jihovýchodní Evropy.

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