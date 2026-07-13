Grayling mění vedení public affairs týmu. Nově jej povede Jana Šigutová

Komunikační agentura Grayling oznámila personální změny ve svém public affairs týmu. Od začátku července se jeho vedení ujímá Jana Šigutová. Současně byla povýšena Tereza Nečasová na pozici Senior Public Affairs Consultant.
Jana Šigutová je součástí Graylingu od roku 2018 a během svého působení se podílela na rozvoji služeb public affairs i vedení projektů pro klienty z oblastí e-commerce, digitální regulace, FMCG, retailu nebo neziskového sektoru. Ve své nové roli bude odpovědná za strategické vedení týmu, rozvoj klientských služeb a další směřování této oblasti.
Tereza Nečasová se ke Graylingu připojila v roce 2021. Ve své práci se zaměřuje především na klienty z oblastí FMCG, retailu či spolupráci na úrovni municipalit. Podílí se na strategickém poradenství, stakeholder engagementu i monitoringu regulatorního prostředí a dlouhodobě patří mezi klíčové členy public affairs týmu.
„Public affairs se v posledních letech staly nedílnou součástí strategického rozhodování firem. Jana i Tereza významně přispěly k rozvoji našich služeb v této oblasti a dlouhodobě prokazují vysokou odbornost i schopnost poskytovat klientům kvalitní poradenství. Jejich povýšení je přirozeným oceněním jejich dosavadní práce a zároveň důležitým krokem pro další rozvoj našeho týmu,“ říká Anna Balíčková, Managing Director Grayling Czech Republic.
„Firmy dnes čelí rychle a často se měnícímu regulatornímu prostředí, rostoucím očekáváním ze strany veřejných institucí a dalších stakeholderů i zásadním proměnám, které přinášejí nové technologie včetně umělé inteligence. Role public affairs proto stále více spočívá nejen ve sledování legislativy, ale také v pomoci klientům porozumět širším společenským a politickým trendům. Těším se, že společně s týmem budeme dále rozvíjet služby, které klientům pomáhají orientovat se v klíčových tématech a podporují jejich dlouhodobý byznysový růst,“ doplňuje Jana Šigutová.
Jana Šigutová vystudovala European Studies na Univerzitě Karlově a následně získala titul Master of Science v oboru Public Policy na Maastricht University. Před příchodem do Graylingu pracovala na Ministerstvu životního prostředí nebo v České exportní bance.
Tereza Nečasová vystudovala mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a absolvovala dvojitý magisterský program v oborech politologie a veřejná správa na Univerzitě v Kostnici. Zastávala také pozici Government Relations Consultant ve společnosti McDonald’s ČR/SK a dříve pracovala v agentuře FleishmanHillard.