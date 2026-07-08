ADC Czech Republic mění výkonnou ředitelku: Julie Vernerová střídá Janu Pokornou Valenčíkovou

Art Directors Club Czech Republic vstupuje do nové etapy. Od července 2026 vede klub jako výkonná ředitelka Julie Vernerová, dosavadní členka výboru spolku. Jana Pokorná Valenčíková po téměř sedmi letech ve funkci předává vedení dál.
Jana Pokorná Valenčíková nastoupila do ADC na podzim 2019 a za dobu svého působení provedla klub třemi prezidentskými obdobími: čtyřmi lety po boku Davida Sudy, dvouletým funkčním obdobím s Mikym Karasem a probíhající spoluprací se současným prezidentem Martinem Svetlíkem.
„ADC je pro mě srdeční záležitost. Ale každá organizace čas od času potřebuje nový impuls. Věřím, že právě teď nastal správný okamžik předat štafetu dál a že tato změna přinese novou energii nejen mně osobně, ale především celému ADC. Julie přebírá klub v dobré kondici a jsem přesvědčená, že na dosavadní práci úspěšně naváže. Jako členka výboru se podílela na fungování ADC, zná jeho potenciál. Přeji Julii i celému klubu mnoho úspěchů a budu s radostí z povzdálí sledovat, jak se ADC bude dál rozvíjet. Na závěr bych chtěla poděkovat všem prezidentům, členům výboru i celé komunitě za důvěru, podporu a společnou práci,“ říká Jana Pokorná Valenčíková.
Novou výkonnou ředitelkou se stává Julie Vernerová, nezávislá creative directorka a copywriterka pohybující se na pomezí kreativního vedení, ale i brand strategie. Kariéru začínala u houslí, než je vyměnila za slova, a hudební cit pro rytmus a přesnost dnes zúročuje v práci s insighty, nápady a headliny. V ADC dosud působila jako členka výboru a pravidelně zasedá v porotách českých i mezinárodních soutěží, mimo jiné ADC*E Awards, Creative Express nebo baltské Adwards.
„Můj záměr je navázat na skvěle odvedenou práci a dobře nastavený směr, který klubu udala Jana Pokorná Valenčíková. Vedle rozvíjení současné agendy se chci zaměřit na bližší spolupráci s kreativními kluby a soutěžemi napříč Evropou. Chci, aby byl ADC partnerem, který přiváží inspiraci ze zahraničí a zároveň pomáhá zviditelnit české nápady, zkušenosti i talenty v Evropě. Věřím, že právě otevřenost a spolupráce nás posunou nejdál,“ dodává Vernerová.
S nástupem do pozice Julie Vernerová zároveň odstoupila z role členky výboru ADC. Uvolněné místo obsadí nový člen nebo nová členka na podzim, kdy proběhne volba během členské schůze. V exekučním týmu ADC zůstává Dany Rotkovsky, který i nadále zajišťuje komunikaci spolku. Výbor ADC Czech Republic nadále vede prezident Martin Svetlík.
„Jana odvedla za necelých sedm let mimořádný kus práce a předává klub v úplně jiné pozici, než v jaké ho přebírala. Julii znám jako členku výboru, která se nebojí přinášet vlastní pohled a energii do fungování ADC. Věřím, že kombinace této zkušenosti a nového vedení posune klub zase o kus dál,“ říká Svetlík.
Personální změny se odehrávají i na evropské úrovni. Art Directors Club of Europe (ADC*E), zastřešující organizace 25 národních klubů napříč Evropou, má od května 2026 novou prezidentku. Stala se jí Dörte Spengler-Ahrens, chairwoman agentury Jung von Matt. Českou republiku bude v boardu ADC*E nově zastupovat dvojice Julie Vernerová a Roman Biath.
Nové vedení ADCE zároveň otevírá evropské kolo soutěže ADC*E Awards širšímu okruhu přihlašovatelů. Do 35. ročníku se poprvé může přihlásit každý účastník lokálních a národních soutěží napříč Evropou, tedy i všichni přihlašovatelé a přihlašovatelky ADC Czech Creative Awards, bez ohledu na to, zda ve svém domácím kole získali ocenění nebo shortlist.
Přihlášky se podávají na adceurope.awardhub.org, uzávěrka je 25. září 2026, platba za přihlášky je nutná do 8. října 2026. Vítězné práce se promítnou do Global Creative Rankings, žebříčku agentur, značek a tvůrců, který zaštiťuje The One Club for Creativity.