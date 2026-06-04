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VLM upravuje obchodní strukturu. Centrální obchod nově povede František Olbert, regionální Jan Čekal

VLM upravuje vedení obchodních týmů a vytváří novou vedoucí pozici centrálního obchodu, která posílí koordinaci obchodních aktivit napříč celým portfoliem skupiny a převezme odpovědnost za rozvoj vztahů s klíčovými klienty. Novou roli převezme František Olbert, regionální a classifieds obchod nově povede Jan Čekal.

Mediální skupina Vltava Labe Media (dále jen „VLM“) upravuje vedení obchodních týmů a zavádí centrální řízení obchodních aktivit. Změna reflektuje současnou podobu skupiny, která propojuje silné regionální i celostátní značky a classifieds produkty napříč printovými a digitálními platformami, díky čemuž každý měsíc oslovuje miliony uživatelů a čtenářů po celé České republice. Vlajková značka Deník patří mezi nejsilnější zpravodajské značky v zemi a jeho online zpravodajství měsíčně využívá přibližně 4,8 milionu reálných uživatelů.

„Naším cílem je, aby síle a skutečnému zásahu VLM odpovídalo také naše postavení u nejvýznamnějších klientů. V posledních letech jsme výrazně rozšířili možnosti, které dokážeme trhu nabídnout, a chceme tento potenciál ještě lépe využívat. Proto vytváříme pozici, která ponese odpovědnost za koordinaci vztahů s klíčovými partnery napříč celou skupinou a pomůže nám efektivněji rozvíjet obchodní příležitosti napříč portfoliem VLM,“ uvedl Vít Nantl, generální ředitel a předseda představenstva VLM.

Nově vytvořenou roli vedení centrálního obchodu převezme František Olbert, který dosud vedl regionální a online obchod VLM a dlouhodobě se podílel na rozvoji obchodních aktivit skupiny. Ve své nové pozici bude zodpovědný za rozvoj vztahů s klíčovými klienty skupiny, koordinaci obchodních aktivit napříč portfoliem VLM a využití obchodních příležitostí vyplývajících z kombinace online a printových celostátních, regionálních a classifieds značek. Současně bude řídit centrální obchodní týmy pod vedením Adama Juřičky a Richarda Fajtla.

Regionální obchod skupiny, včetně obchodu segmentu classifieds, nově povede Jan Čekal, dosavadní manažer rozvoje obchodu VLM, který má letitou zkušenost v online obchodě a v řízení regionálního obchodu. Ve své nové pozici bude zodpovídat za vedení regionálních obchodních týmů a další rozvoj obchodních aktivit v regionech ve spolupráci s centrálními týmy.

Nová obchodní struktura VLM má za cíl posílit práci s klíčovými klienty, podpořit rozvoj multiplatformních obchodních řešení a ještě lépe využít jedinečnou kombinaci silných online médií, regionální přítomnosti, printových titulů a specializovaných produktů napříč celou skupinou.

„František Olbert během svého působení ve VLM prokázal, že dokáže úspěšně rozvíjet obchodní týmy i dlouhodobé vztahy s klienty, nastavovat efektivní procesy a vytvářet prostředí pro další obchodní růst. V nové roli se bude moci opřít o zkušené centrální týmy a soustředit se na další rozvoj spolupráce s klíčovými klienty skupiny. Jan Čekal naopak přebírá vedení stabilního regionálního týmu, který dlouhodobě patří mezi silné stránky VLM. Věříme, že oba ve svých nových rolích navážou na dosavadní úspěchy a pomohou nám dále rozvíjet obchod napříč skupinou,“ doplnil Petr Marek, člen boardu VLM.

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