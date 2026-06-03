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Se Zaletsi.cz nově spolupracují marketingový stratég Jan Fára Andrš a expert na letectví Ondřej Vaněk

Cestovatelský portál Zaletsi.cz navazuje spolupráci se dvěma odborníky z technologického marketingu a leteckého průmyslu, kteří podpoří další růst firmy. Marketingovou strategii zastřeší Jan Fára Andrš, marketér z technologických firem v Česku a USA. V divizi Zaletsi.cz Business posílí oblast firemního cestování Ondřej Vaněk, který přináší více než třináctiletou zkušenost z působení v Turkish Airlines.

Spolupráci s cestovatelským portálem Zaletsi.cz navazuje Jan Fára Andrš po více než deseti letech v předních technologických společnostech v Česku i USA. Z pozice šéfa marketingu pomohl k růstu startupu Manta (firmu koupilo IBM v roce 2023), vedl marketing v Keboola a v posledním roce také pracoval na parlamentní kampani České pirátské strany. Do Zaletsi.cz přináší zkušenosti se škálováním a zahraniční expanzí firem, budováním značek a datově řízeným marketingem.

V nové roli se zaměří na posílení značky Zaletsi.cz a personalizaci nabídek pro uživatele. „Cestování je obrovsky dynamický segment a právě práce s daty dnes rozhoduje o tom, kdo dokáže zákazníkům nabídnout perfektní zážitek. Zaletsi.cz má skvěle postavený produkt i silnou komunitu lidí kolem cestování. Mojí ambicí je posunout značku do další růstové fáze,“ říká Andrš.

Zaletsi.cz Business zastřeší expert z Turkish Airlines

Spolupráci se Zaletsi.cz zahajuje také Ondřej Vaněk, který posílí rychle rostoucí divizi Zaletsi.cz Business na služební cesty, skupinové lety a firemní travel management. Posledních více než 13 let měl v Turkish Airlines na starosti obchodní a marketingové aktivity pro český trh. Věnoval se korporátním klientům, práci s agenturami i strategickému rozvoji obchodních partnerství. V Zaletsi.cz se tedy soustředí na rozvinutí B2B segmentu.

 „Firmy dnes očekávají mnohem větší flexibilitu, rychlost a jednoduchost. Zaletsi.cz Business má skvěle našlápnuto a vidím velký prostor pro další růst. Chceme klientům nabídnout kombinaci chytrých technologií, výhodných cen a osobního přístupu, který v business travel často rozhoduje,“ popisuje Vaněk.

Zakladatelé Zaletsi.cz Miroslav Polach a Jiří Spolek vnímají nové spolupráce jako důležitý milník v historii společnosti. „Míříme mezi nejvýznamnější hráče na českém trhu a tomu přizpůsobujeme i strategii dalšího rozvoje firmy. S jejím naplněním nám pomohou zkušení profíci v oboru Jan Fára Andrš a Ondřej Vaněk,“ uvádí Miroslav Polach.

Původně web s tipy na levné letenky se stal spolehlivých partnerem pro letenky a služební cesty v rámci Zaletsi.cz Business. Těmto náročným klientům začal kromě pracovních cest plánovat také dovolené na míru prostřednictvím exkluzivní služby Airbakers.com. „Když jsme na škole začali kamarádům dávat tipy na levné letenky, vůbec nás nenapadlo, že jednou budeme stavět komplexní travel platformu. Přesto si chceme zachovat osobní přístup ke klientům a dál s nimi sdílet naše nadšení pro cestování,” dodává závěrem Jiří Spolek ze Zaletsi.cz.

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