Katz83 posiluje tým o Václava Smolku

Komunikační agentura Katz83 rozšiřuje řady svých seniorních konzultantů. Připojuje se k ní Václav Smolka, dlouholetý mluvčí vlády, ředitel komunikace Úřadu vlády ČR. Zaměří se na strategickou komunikaci a poradenství pro klíčové klienty.
Václav Smolka patří k nejvýraznějším tvářím české vládní a politické komunikace posledních let. V období 2021–2025 zastával post ředitele Odboru komunikace Úřadu vlády ČR a byl tiskovým mluvčím vlády Petra Fialy a taky jedním z nejbližších spolupracovníků premiéra. Za touto rolí stojí dlouhodobá profesní konzistence. Od asistenta poslance přes analytické oddělení ODS až po pozici tiskového mluvčího strany, později koalice SPOLU, v letech 2019–2021.
„Politické a vládní angažmá mi dalo zkušenosti, které jsou velmi dobře přenositelné do byznysu – práci pod tlakem, schopnost rychle porozumět složitým tématům i cit pro veřejnou debatu. Katz83 mě oslovila kombinací strategického přístupu, zajímavých klientů a ambice dělat komunikaci, která pomáhá firmám obstát v náročném prostředí. Těším se na práci pro klienty, kteří potřebují nejen mediální servis, ale i strategické vedení v situacích, kdy na komunikaci skutečně záleží,“ říká Václav Smolka.
Smolka má za sebou více než deset let zkušeností z politické, vládní a strategické komunikace. Podílel se na řadě vítězných volebních kampaní, včetně komunálních voleb v Praze v roce 2018 a parlamentních voleb koalice SPOLU v roce 2021.
Ve vládní komunikaci působil v období mimořádně silného veřejného tlaku, krizí a rychle se měnící domácí i mezinárodní situace. Koordinoval komunikaci cesty premiéra Petra Fialy do Kyjeva v březnu 2022, které se osobně účastnil, a podílel se na vysvětlování dopadů války na Česko – od přijetí uprchlíků přes energetickou krizi až po inflační tlaky na domácnosti a firmy.
Důležitou součástí jeho práce byla také komunikace českého předsednictví v Radě EU ve druhé polovině roku 2022. Předsednictví zahrnovalo klíčová evropská témata od energetické bezpečnosti přes obranu a kyberbezpečnost až po migraci.
V Katz83 se zaměří na strategickou komunikaci a klíčové klienty, jejichž témata se prolínají s regulačním a veřejným prostředím.