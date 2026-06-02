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Dentsu integruje nákup offline a online médií. Digitální linku povede Martina Slezáková

Komunikační skupina Dentsu oznamuje významný krok v rámci své dlouhodobé strategie zaměřené na efektivní řízení investic a rozvoj integrovaných řešení. Dochází ke kompletní konsolidaci offline i online doručování mediálních kampaní a nákupu médií pod jedno centrální křídlo, které vede Martin Mlýnek. Nově v rámci této struktury vzniká specializovaná sekce pro digitální média, do jejíhož čela na pozici Digital Media Director nastupuje Martina Slezáková.

Cílem této organizační změny je vytvoření komplexní digitální infrastruktury a výrazně užší spolupráce mezi digitálním a offline nákupem. Nová struktura umožní efektivnější řízení zdrojů, větší standardizaci a lepší sdílení know-how. Pro klienty to znamená flexibilnější servis a snazší přístup k integrovaným kampaním.

Martina Slezáková přichází na novou pozici s bohatými zkušenostmi. Doposud působila jako výkonná ředitelka mediální agentury iProspect, která rovněž spadá pod síť Dentsu. Ve své nové roli bude zodpovědná za strategický rozvoj obchodních aktivit v digitálních médiích, řízení investic a posilování partnerských vztahů napříč celým trhem.

„Trh se přirozeně posouvá k integraci, klienti dnes očekávají jednoduchost, flexibilitu a jasně měřitelný výkon. Propojení digitálních disciplín s offline nám umožní maximálně propojit expertizu, lépe pracovat s daty, zrychlit rozhodování a doručovat klientům ještě efektivnější kampaně. Zároveň zjednodušujeme procesy, posouváme se směrem k větší automatizaci a maximálně využíváme synergie, kterou nám zázemí silné skupiny Dentsu nabízí,“ uvádí Martina Slezáková, nově jmenovaná Digital Media Director.

„Naše skupina se posouvá k plně integrovanému modelu, kde je nákup offline i online médií řízen z jednoho centrálního místa. Jsem rád, že vedení digitální linky přebírá právě Martina, která má detailní znalost trhu a digitálního prostředí. Toto organizační spojení nám umožní posunout flexibilitu a kvalitu našich investičních a tradingových aktivit na novou úroveň,“ dodává Martin Mlýnek, Investment Director v Dentsu.

Tato organizační změna je součástí širší transformace skupiny Dentsu, která reaguje na dynamický vývoj mediálního trhu a rostoucí nároky značek na technologicky vyspělá a datově podložená full-servisová řešení.

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