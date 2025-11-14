Zadavatelé a značky
Reklama, která změnila zákony

Dimitrij Savvakos, Ogilvy Greece

© Archiv Dimitrije Savvakose

  Exkluzivně v časopise, Forum Media


Tak by se dala shrnout práce řeckého kreativce Dimitrise Savvakose, výkonného kreativního ředitele Ogilvy Greece, který bude hostem letošního Fora Media. Jeho kampaň Dove Dear Influencers nejenže odstartovala veřejnou debatu o vlivu filtrované krásy na mladé dívky, ale přispěla i ke změně reklamního kodexu v celé zemi.

Savvakos patří k tvůrcům, kteří dokazují, že odvaha a společenský přesah mohou jít ruku v ruce s efektivitou. V rozhovoru hovoří o tom, jak proměnit společenské téma v konkrétní změnu, proč by značky měly mít odvahu riskovat i za cenu kontroverze, a jak se v dnešní době dá udržet pozornost publika, které už nereaguje na pouhou reklamu.

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 46/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Šimon Hauser

MAM Téma čísla

Nová vizuální identia APRA
Komunita a lidé
APRA omlazuje. Nové logo je jen začátek
Mají veřejnoprávní média smysl?
Média a trh
(K)rušné časy pro veřejnoprávní média: Obhájí svou hodnotu?
Proč mladí nečtou zprávy?
Média a trh
Jak dělat zpravodajství pro generaci Z?

MAM Exkluzivně v časopise

Dimitrij Savvakos, Ogilvy Greece
Komunita a lidé
Reklama, která změnila zákony
Olympijská kolekce 2026
Kreativita a kampaně
Olympijská kolekce: Když výtvarná inspirace narazí na pravidla
Vít Kolář s prezidentem Pavlem
Komunita a lidé
Jízdy na motorce někdy překryjí prezidentskou agendu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

