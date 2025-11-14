Reklama, která změnila zákony

Tak by se dala shrnout práce řeckého kreativce Dimitrise Savvakose, výkonného kreativního ředitele Ogilvy Greece, který bude hostem letošního Fora Media. Jeho kampaň Dove Dear Influencers nejenže odstartovala veřejnou debatu o vlivu filtrované krásy na mladé dívky, ale přispěla i ke změně reklamního kodexu v celé zemi.
Savvakos patří k tvůrcům, kteří dokazují, že odvaha a společenský přesah mohou jít ruku v ruce s efektivitou. V rozhovoru hovoří o tom, jak proměnit společenské téma v konkrétní změnu, proč by značky měly mít odvahu riskovat i za cenu kontroverze, a jak se v dnešní době dá udržet pozornost publika, které už nereaguje na pouhou reklamu.
Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 46/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.