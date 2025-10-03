Reklama
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací

Politický stratég Lord Evans stojí za třemi velkými vítězstvími britských labouristů. To on pomohl straně k historickému triumfu v roce 1997, k opakovanému vítězství v roce 2001 i k loňskému návratu k moci. Někdejší „muž v zákulisí“ dnes zasedá ve Sněmovně lordů a posouvá se mezi politiky s přímým vlivem na veřejné dění. Jaké zkušenosti a strategie nabídne účastníkům letošního Fora Media?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 40/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Šimon Hauser

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné.

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné.

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
