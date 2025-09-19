Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek

Na podzim zavítá do Prahy žena, která ví, že politika nejsou jen programy a zákony, ale hlavně příběhy schopné pohnout společností. Lamia Kamel, zakladatelka agentury CC Plus a klíčová postava moderní politické komunikace v Egyptě, stála za prezidentskými kampaněmi i za projekty, které mění vnímání celé země. V rozhovoru vysvětluje, proč je základem úspěchu hluboké porozumění publiku a kontextu, jak se buduje image stát v globálním měřítku a proč pro ni příběh není jen součástí komunikace, ale samotným jádrem strategie.
Lamia Kamel vystoupí na letošní konferenci Forum Media.
