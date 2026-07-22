AI se stává parťákem mladých Čechů. V používání jsou často dál než zaměstnavatelé

V českém pracovním prostředí využívá umělou inteligenci při každodenní práci 66 procent příslušníků generace Z a 62 procent mileniálů. V práci ji používají hlavně z vlastní iniciativy, ne díky podpoře zaměstnavatelů. Většina z nich věří, že jim pomáhá zlepšovat pracovní výkon i profesní rozvoj. Někteří respondenti ji hodnotí jako přínos pro pracovní i osobní život. Vyplývá to z nového průzkumu technologicko-poradenské společnosti Deloitte.
Schopnost pracovat s umělou inteligencí a dalšími automatizačními nástroji patří u české generace Z i mileniálů mezi pět nejdůležitějších dovedností, které chtějí dále rozvíjet. Zájem o tuto dovednost projevilo 43 procent respondentů z generace Z a 41 procent mileniálů.
V souvislosti s profesním rozvojem a duševní pohodou využívají obě generace AI nejčastěji k hledání příležitostí ke vzdělávání a dalšímu rozvoji (74 procent Gen Z a 70 procent mileniálů). Umělá inteligence jim radí ohledně kariéry (66 procent Gen Z a 59 procent mileniálů) nebo při zvládání pracovního stresu (61 procent Gen Z a 56 procent mileniálů).
„Pro mladou generaci není AI hrozbou, ale spíše příležitostí. Mnozí očekávají, že její využívání jim ušetří čas, zlepší výkon a otevře nové cesty k růstu, což může dlouhodobě přispět i ke zlepšení jejich finanční situace,“ říká Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka ve společnosti Deloitte.
K vyhledávání informací raději AI než Google
Školení nebo jinou formu vzdělávání v oblasti AI už absolvovalo 30 procent tuzemských zástupců generace Z a 27 procent mileniálů. V obou případech jde o mírně vyšší podíl než ve světě (24 procent Gen Z, 23 procent mileniálů). Naopak mladí lidé ve světě (konkrétně 35 procent Gen Z a 38 procent mileniálů) častěji než jejich čeští vrstevníci (23 procent Gen Z a 26 procent mileniálů) uváděli, že vzhledem k rychlému vývoji technologií aktivně hledají další příležitosti ke vzdělávání v oblasti umělé inteligence.
„Tři čtvrtiny respondentů z obou generací, kteří se domnívají, že AI ovlivňuje jejich život pozitivně, uvedli, že se tak děje jak v práci, tak v osobním životě. Právě nejmladší generace je s AI nejvíc sžitá. Mezi jejími příslušníky je zcela běžné, že se na ni obracejí častěji než na klasické vyhledávání přes Google,“ popisuje dále expertka Andrea Černá.
Průzkum také ukázal, že oproti svým vrstevníkům ve světě (68 procent Gen Z, 66 procent mileniálů) se ale čeští zástupci Gen Z (63 procent) a mileniálové (58 procent) cítí v souvislosti s využíváním AI jako méně sebejistí.
Část mladých AI při práci stále nevyužívá
Přestože umělá inteligence stále více prostupuje do pracovních rutin mladých lidí, část z nich ji při práci stále nepoužívá. Dotazovaní Gen Z nejčastěji vnímají, že je pro ně často rychlejší zvládnout práci bez využití AI (25 procent). Dále uvedli, že nemají dostatek znalostí a zkušeností k jejímu využívání (24 procent), chybí jim čas nebo nevnímají, že by jim pomohla řešit specifické potřeby jejich práce (23 procent).
Mileniálům nejčastěji brání ve využití AI nedostatek znalostí a zkušeností, jak uvedlo 30 procent z nich, dále za bariéru označují nedostatek efektivních příležitostí pro trénink, nedůvěru ve výstupy AI (23 procent) a skutečnost, že nástroje, které mají k dispozici, nepovažují za dostatečně kreativní (20 procent).
Práce s AI je mezi mladými zaměstnanci ve firmách zatím převážně výsledkem jejich vlastní iniciativy, zatímco systematická podpora ze strany zaměstnavatelů stále zůstává spíše výjimkou. „Pokud se podíváme na data z průzkumu, AI nástroje poskytované zaměstnavatelem hodnotí jako dostatečné nebo téměř dostatečné jen přibližně třetina respondentů z generace Z i mileniálů. Podpora AI ze strany vedení firem sice úplně nechybí, ale skutečnou výzvou bude proměnit ambice v každodenní praxi,“ dodává Andrea Černá z Deloitte.