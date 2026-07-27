Prazdroj pozve fanoušky piva na cestu po stopách pivních surovin

Na exkluzivní prohlídku po stopách čtyř základních surovin pozve Plzeňský Prazdroj během léta a podzimu dvacítku lidí, kteří se zapojí do soutěže v rámci osvětového projektu „280 dní cesty piva“. Výherci zažijí prohlídky míst, kam se lidé běžně nedostanou.
Pivovarníci z Prazdroje i pěstitelé surovin otevřou fanouškům dveře do zákulisí a detailně jim předvedou, jakou roli hraje každá ze surovin na více než tři čtvrtě roku trvající cestě k ležáku. Tu ukazuje Prazdroj již od jara v přímém přenosu na stránkách jaksevaripivo.cz.
„Připravili jsme nevšední zážitek pro ty, kteří se o výrobu ležáku skutečně zajímají. Projdeme s nimi všechny čtyři kapitoly pivních ‚ingrediencí‘, z nichž se postupně skládá příběh českého ležáku. Role průvodců se ujmou lidé, kteří se již mnoho let podílejí na výrobě plzeňského piva. Ti jsou totiž naší pátou ‚surovinou‘, bez níž by ležák nemohl vzniknout,“ popisuje emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka.
Pět výherců srpnového kola soutěže navštíví chmelnici, kde si pod dohledem chmelaře Aleše Mašanského a manažera udržitelnosti Prazdroje Jakuba Zaorala vyzkoušejí ruční česání chmele a podívají se na jeho následné zpracování na jedné z nejmodernějších sušiček v Česku.
Soutěžící, kteří uspějí v září, s vedoucím energetiky plzeňského pivovaru Vladimírem Šťovíčkem prozkoumají oblast vody, která je klíčovou surovinou pro plzeňský ležák. Podívají se i ke pstruhům, kteří přímo v pivovaru pomáhají kontrolovat kvalitu vody. Se sládkem Václavem Berkou pak zamíří do historických pivovarských sklepů, kde se dozví, jak v minulosti právě voda z tajícího ledu pomáhala tyto rozsáhlé podzemní chodby chladit.
V říjnu se pěti vítězům otevře sladovna plzeňského pivovaru, kde její vedoucí Michal Šneberger představí příběh ječmene a výroby sladu. A listopadové kolo bude věnováno unikátnímu kmenu kvasinek, které pivovar používá pro svůj plzeňský ležák již od roku 1842 a do jehož tajemství pivní fandy zasvětí vrchní sládková Prazdroje Eva Sýkorová.
Do soutěže, která poběží od srpna do konce listopadu, je možné se zapojit prostřednictvím facebookového profilu Plzeňského Prazdroje. Právě tam pivovar vždy na začátku měsíce zveřejní soutěžní otázku, soutěžící pak budou psát své odpovědi do komentářů. Během čtyř soutěžních kol budou fanoušci soutěžit vždy o pět míst na jednu z tematických prohlídek do zákulisí výroby piva, které bývá většině milovníků piva skryté.