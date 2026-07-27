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Liberecký kraj už podruhé pořádá marketingovou konferenci. Chce pomoci firmám uspět na trhu

Marketingové konference obvykle pořádají agentury nebo mediální domy. V Liberci se této role už podruhé ujímá Liberecký kraj prostřednictvím Agentury regionálního rozvoje. Konference Marketing Masters, která se uskuteční 8. října ve Vratislavicích nad Nisou, chce ukázat, že podpora podnikání dnes nespočívá jen v dotacích, ale také ve sdílení zkušeností a praktického know-how.

Jak získat zákazníky, odlišit se od konkurence nebo propojit marketing s obchodními výsledky? Právě to jsou témata, která dnes řeší mnoho malých a středních firem, startupů i začínajících podnikatelů. Inovativní produkt nebo služba s vysokou přidanou hodnotou bývají základem úspěchu. Bez správné komunikace a obchodní strategie se ale často obtížně prosazují na trhu.

„Levně vyrábět už dnes umí skoro každý. Vyhrává ten, kdo umí svůj výrobek vysvětlit, prodat a dostat na světové trhy. Právě proto podporujeme projekty, které podnikatelům přinášejí know-how, ne závislost na dotacích,“ říká Edvard Kožušník, statutární náměstek hejtmana pro hospodářský a strategický rozvoj Libereckého kraje. Marketing podle něj není jen záležitostí firem. „I kraje soutěží o talenty, investice nebo nové obyvatele. Schopnost srozumitelně komunikovat a budovat značku je dnes důležitá pro veřejný i soukromý sektor,“ dodává.

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Mezi potvrzenými řečníky jsou Martin Brablec z agentury Hook & Tell, expert na růst značek a efektivní marketingovou komunikaci, či Petra Saktor, která se dlouhodobě věnuje rozvoji firem a obchodním strategiím. Program doplní také Lukáš Pítra zaměřující se na zákaznickou zkušenost a budování vztahů se zákazníky a Jana Daniela Šabatková, odbornice na marketingový leadership a vztahy uvnitř firem i navenek.

Akce je určena nejen marketérům, ale také majitelům firem, startupistům, odborníkům na volné noze a všem, kteří řeší rozvoj svého podnikání. Na první ročník jich přišlo více než 160. Organizátoři chtějí i letos zachovat dostupnost akce pro co nejširší okruh účastníků, proto zájemci zaplatí za jednu vstupenku 390 korun. Celkem jich do prodeje uvolnili 165.

Konferenci pořádá Agentura regionálního rozvoje společně s Libereckým krajem. ARR letos slaví 30 let od svého založení a za tu dobu pomohla stovkám firem, podnikatelských projektů a inovativních nápadů v regionu. Marketing Masters navazuje na dlouhodobou snahu podporovat konkurenceschopnost místních firem a vytvářet podmínky pro jejich další růst. Konferenci mediálně podporuje agentura Parliamo.

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